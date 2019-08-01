Кыргызстанский дизайнер Никита Тарасенко сообщил «Клоопу», что ему 1 августа пытались вручить повестку на допрос в Госкомитет нацбезопасности.

«Утром мне начали звонить, но я — фрилансер, сплю до обеда. Потом мой друг-коллега написал, что к нему приходили и приносили повестку, чтобы я взял. Еще один друг написал, что ему звонили», — сказал Тарасенко.

По словам дизайнера, позже ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет записаться к нему на курсы.

«Потом я перезвонил и спросил: “вы точно на курсы хотели записаться?”. Он сказал, что он с ГКНБ, и хотел со мной встретиться. Я спросил, по какому поводу. Он сказал: “приходите, все расскажу”», — заявил дизайнер.

Он добавил, что собирается посетить ГКНБ завтра, 2 августа.

В пресс-службе госкомитета сообщили «Клоопу», что им ничего неизвестно о второй повестке Тарасенко. «Главное следственное управление решит, вызывать ли Тарасенко на повторный допрос», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Дизайнера Никита Тарасенко вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности на 26 июля, но он проспал и не явился на беседу.

Ранее издание 24.kg сообщило со ссылкой на ГКНБ, что Тарасенко вызывают по факту «возбуждения межрелигиозной вражды». О какой именно публикации сказали в ГКНБ — неизвестно.

Сам Тарасенко подозревает, что допрос может быть связан с коллажем на известных политиков, который он опубликовал в соцсетях.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможенной службы Райымбек Матраимов.

«”Ошские” получили известность из-за целого ряда совершаемых ограблений у простых граждан. По мнению следователей, на их счету как минимум 700 млн награбленных долларов», — написал Тарасенко.

Также там изображены спикер парламента Дастан Джумабеков, экс-спикер Ахматбек Келдибеков и еще двое братьев Матраимовых — депутат парламента Искендер Матраимов и аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов.

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