Бишкекский дизайнер Никита Тарасенко провёл 29 сентября полтора часа в генпрокуратуре, куда его вызвали из-за мемов про президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Пресс-секретарь президента утверждает, что Жээнбеков «не имеет претензий» к Тарасенко, но извиняться перед дизайнером пока не будет.

Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева написала журналисту «Клоопа», что юмористические работы Тарасенко, из-за которых его вызвали в генпрокуратуру, «вызвали смех» у Жээнбекова.

«Работа карикатуриста вызвала смех у главы государства. И на этом про эту работу не вспоминали, пока не появилась информация генпрокуратуры о том, что вызвали автора», — сказала Стамалиева.

В вотсап-переписке с журналистом Стамалиева охарактеризовала случай с Тарасенко как «неприятный сюрприз».

«Это стало неприятным сюрпризом для аппарата президента», — написала дословно она.

Но на вопрос журналиста «Клоопа» о том, будет ли Жээнбеков извиняться перед Тарасенко, Стамалиева написала, что сможет ответить только после «результатов генпрокуратуры».

Пресс-служба генпрокуратуры утверждает, что вызывая Тарасенко, их сотрудники действовали «в рамках закона».

Начальник отдела информации Наргиза Куватова рассказала журналисту «Клоопа», что главный надзорный орган рассматривал жалобу на Тарасенко, переданную из Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ). А ГКНБ, в свою очередь, получил жалобу от неназванного жителя Кыргызстана, которого возмутили карикатуры на президента.

«Любая жалоба, которая поступает к нам, должна быть объективно и всесторонне рассмотрена. Но если бы мы по своей инициативе посмотрели подборку [мемов про Жээнбекова], взяли бы с интернета и начали вызывать [их авторов] — это другой вопрос», — сказала Куватова.

Тарасенко написал на своей странице в фэйсбуке, что сотрудники генпрокуратуры сами не понимали, зачем надо было вызывать дизайнера из-за мемов про президента.

«В начале они пытались на серьёзке со мной разговаривать, но от понимания пиздеца ситуации и от смысла объяснительной ржать начали все», — так Тарасенко описал свой поход в генпрокуратуру.

Может ли генпрокуратура не вызывать на беседу, даже если есть жалоба?

Юрист Замир Жоошев не видит в действиях генпрокуратуры ничего противозаконного — ведомство вызвало Тарасенко лишь для того, чтобы ознакомиться с его доводами и мнением.

«Это нормальное явление. Если поступило заявление, [его] нужно проверять», — говорит Жоошев.

Однако Тарасенко, по словам юриста, мог и не приходить на вызов генпрокуратуры, потому что он не являлся обвиняемым или подозреваемым в уголовном деле.

Юрист Нурбек Токтакунов тоже считает, что приглашение на беседу в генпрокуратуру — это не нарушение прав.

По словам Токтакунова, проблема в законодательстве в целом — генпрокуратура вызвала Тарасенко на беседу, потому что обязана защищать честь и достоинство президента, что, по мнению юриста, является «неконституционной» нормой:

«Эти нормы сами по себе неконституционны, и действия генпрокуратуры — тоже. Я видел эти мемы, в них нет ничего страшного. Никаких оскорблений нет, просто шутки. И что, пошутить над президентом нельзя что ли?».

«Клооп» считает, что вызов Тарасенко в генпрокуратуру — это вопиющее безобразие, которое не должно больше повторяться. Поэтому объявляется ежемесячный конкурс на лучшую фотожабу на нашего президента.

Мемы Тарасенко про Жээнбекова можно посмотреть тут:

• Бишкекчанина вызвали в Генпрокуратуру из-за мема с президентом