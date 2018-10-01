Акылбек Жапаров дает присягу в парламенте. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

В докторской диссертации депутата Акылбека Жапарова нашли 120 страниц плагиата из 234. Причем он единственный среди кыргызских чиновников, кто абсолютно уверен в том, что не копировал свою работу.

Чтобы поговорить с ним, журналисты «Клоопа» ждали почти две недели и в итоге взяли интервью с ним лично — в здании парламента, перед этим прождав его около 5 часов в коридоре.

Свою диссертацию он защитил в 2009 году еще на посту министра экономического развития и торговли. Эту работу спустя 9 лет проверило российское сообщество «Диссернет».

Тема докторской диссертации заслуженного экономиста страны — «Стратегия модернизации экономики Кыргызской Республики (Монетарно-фискальный аспект)». По данным «Диссернета», большую часть текста Жапаров скопировал с трудов кыргызского ученого Шайлообека Мусакожоева. Депутат, однако, считает, что не совершал плагиата, потому что заимствовал данные из своих же прошлых работ.

Почему Жапаров считает, что он не копировал диссертацию?

Депутат рассказал, что написал несколько совместных трудов вместе с Мусакожоевым — данные из этих работ, по его словам, он и использовал в своей докторской.

«Основная ссылка идет на труды Мусакожоева. “Стратегия инновационной модернизации” — эта книга написана вместе с Мусакожоевым. Была переиздана в 2010 году, а написана в 2008 году. А просто “Модернизация стратегии” тоже написана в соавторстве с ним. Она в 2007 году издана», — сказал Жапаров.

Помимо этого депутат заявил, что написал одноименную со своей диссертацией книгу — «Стратегия модернизации экономики. Монетарно-фискальный аспект» в 2007 году, которую также использовал в своей работе.

Жапаров опроверг обвинения «Диссернета» и считает, что «плагиата в его работе нет».

«Мне не стыдно за свой труд. Он всегда был, он есть в печати, я по нему читаю сегодня лекции. Моя позиция такая: я его защищал сам, писал сам и готов его защитить еще раз, где угодно и как угодно», — ответил депутат.

Профессор Мусакожоев в интервью «Клоопу» сказал, что у него нет претензий к Жапарову за то, что он использовал их общие труды. По словам профессора, депутат имел право брать данные из их совместных монографий даже без ссылки на них.

«Любой из нас имеет право брать данные друг у друга. Мы вместе работали, готовили статьи, монографии. И в диссертации, конечно, окажутся эти данные. Он же соавтор, зачем ссылаться когда мы вместе писали?» — говорит Мусакожоев.

На вопрос о том, что «Диссернет» выявил плагиат и из других источников, профессор предположил, что Жапаров мог «допустить оплошность» и «забыть» сослаться на них.

«Другой вопрос — если бы не имели совместных работ, и он еще и не сослался и не указал меня, тогда можно обвинять», — заявил он.

Почему «Диссернет» считает, что Жапаров совершил плагиат?

В «Диссернете» сказали, что не проверяли совместные работы Жапарова и Мусакожоева. Однако, несмотря на этот факт, сообщество все еще считает текст Жапарова плагиатом, основываясь на принципе раздельного авторства.

«Допустим, изначально была опубликована научная работа, у которой 10 соавторов. Принцип раздельного авторства не допускает, чтобы позже появилось 10 диссертаций, включающих в себя один и тот же текст», — объясняют эксперты.

«Диссернет» также заявил, что в тексте и библиографическом списке он не ссылался на совместные труды с Мусакожоевым. В библиографическом списке есть только три монографии профессора КЭУ.

Кроме того, в сообществе утверждают, что политик скопировал часть своей диссертации с работ трех кыргызских ученых, курсовой работы российской студентки и из брошюры «Очерк экономики США».

Работы и имена этих четырех людей нигде в диссертации не упоминаются, и совместных работ у них также не нашли.

Эксперты отметили, что отличительная черта его докторской — частое использование слова «модернизация» вместо словосочетаний «экономическая жизнь», «рыночная экономика» или «стандарты качества и цен». Такие подмены слов можно заметить, например, на страницах с 23 по 26.

Пример заимствования с «насаждением модернизации»:

Жапаров А. У., стр 25:

Правительство стремится снизить безработицу, стабилизировать цены, способствовать росту экономической активности в области модернизации.

Мусакожоев Ш.М., стр 52:

Правительство стремится снизить безработицу, стабилизировать цены, способствовать росту экономической активности.

Жапаров А. У., стр 33:

Растущее признание этих проблем, в свою очередь, дает толчок к периодическим попыткам модернизировать действующие программы.

Мусакожоев Ш. М., стр.57:

Растущее признание этих проблем, в свою очередь, дает толчок к периодическим попыткам реформировать действующие программы.

На 175-й странице диссертации Жапарова происходит «хронологическое смещение» этапов развития Кыргызстана. Первый этап с 2008 по 2010 год в версии Жапарова выглядит как 2008 по 2009, а второй, например, изменен с «2010-2012» на «2009-2010» года.

На 152-й странице основа развития Кыргызской Республики изменена на «Стратегию развития Страны», а на 92-й странице отсутствует привязка данных к России. А текст второй главы диссертации (53-70 стр) почти дословно совпадает с одной из глав Очерка экономики США 2003 года издания.

«На стр. 92 “Россия” исчезает в неизвестном направлении, а “российские банки” и “организации, не являющиеся российскими налогоплательщиками”, утрачивают привязку к конкретному государству, становясь просто “банками” и “организациями, не являющимися налогоплательщиками”», — комментирует «Диссернет».

Что такое «Диссернет»?

Это сообщество волонтеров из России, проверяющих диссертации ученых на плагиат. После разоблачений «Диссернета» около 200 человек потеряли свои ученые степени. Среди них депутат Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской Городской Думы Владимир Платонов.

Подробнее о работе «Диссернета» можно прочитать здесь.

С июня 2018 года эксперты сообщества стали проверять работы кыргызских ученых. Помимо Жапарова, самыми крупными чиновниками, в чьих работах нашли плагиат, оказались экс-вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, бывший замглавы МВД Бактыбек Алымбеков и экс-депутатка Жогорку Кенеша Турдукан Жумабекова.

Большинство из разоблаченных ученых отрицают факт плагиата в своих работах и называют «Диссернет» мошенниками, а их экспертизы «заказом». После публикации исследований только Исаков обратился в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) с просьбой лишить его ученой степени. Однако, по его словам, он пока не получил официального ответа от ВАК.

В самой комиссии заявили, что знают о «выявленном плагиате». Там пообещали «работать строго в рамках закона», но при этом ВАК закрыла доступ к диссертациям и отказалась выдать копии научных работ.

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