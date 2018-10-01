Руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что на месте сгоревшего здания генеральной прокуратуры будет построен сквер.

«Решением мэра Бишкека Азиза Суракматова вместо бывшей Генеральной прокуратуры будет сквер. Скоро начнутся плановые работы», — написал чиновник на фейсбуке (позже этот пост исчез с его страницы).

Здание генеральной прокуратуры было сожжено во время апрельской революции 2010 года — с тех пор было несколько предложений о том, что должно быть на ее месте.

Например, на его месте хотели построить торговый или офисный центр. Но позже планы по реставрации вовсе отменили из-за того, что конструкция здания пришла в негодность.

Сгоревшее здание находится в самом центре Бишкека — на пересечении Киевской и Орозбекова, напротив центральной площади Ала-Тоо и возле здания агропрома. Первый год после революции оно стояло сгоревшим у всех на виду, в 2011 году его закрыли рекламными баннерами.

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