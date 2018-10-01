Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заступился за кыргызского правозащитника Азимжана Аскарова, который был осужден на пожизненный срок.

Сделал это Рубио в своём твиттер-аккаунте:

I call on the government of Kyrgyzstan to immediately release journalist and human rights defender, Azimjon Askarov, who has been serving a life sentence since 2010. Freedom of speech and expression is not a crime. #ExpressionNOToppression pic.twitter.com/7RvHUshpSn — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) September 28, 2018

«Я призываю правительство Кыргызстана немедленно освободить журналиста и правозащитника Азимжона Аскарова, который отбывает пожизненный срок с 2010 года. Свобода слова и выражения — не преступление», — написал он.

Аскаров — этнический узбек, правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследования пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил Аскарова в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.

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