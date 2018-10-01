Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заступился за кыргызского правозащитника Азимжана Аскарова, который был осужден на пожизненный срок.
Сделал это Рубио в своём твиттер-аккаунте:
«Я призываю правительство Кыргызстана немедленно освободить журналиста и правозащитника Азимжона Аскарова, который отбывает пожизненный срок с 2010 года. Свобода слова и выражения — не преступление», — написал он.
Аскаров — этнический узбек, правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследования пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».
Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве». Суд приговорил Аскарова в конце 2010 года к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.
Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.
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