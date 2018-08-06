ВАК отказался обнародовать диссертации кыргызских ученых после того, как в них начали находить плагиат

Сайт Высшей аттестационной комиссии

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) заявила, что ей «известно о плагиате» в диссертациях кыргызских ученых, который выявило российское сообщество «Диссернет».

На момент публикации «Диссернет» выявил плагиат в 12 работах, в том числе в диссертации вице-мэра Бишкека Эркинбека Исакова.

«ВАК известно о выявленном плагиате в научных работах указанных лиц», — написал в ответ на запрос «Клоопа» заместитель председателя комиссии Нурлан Атабаев.

По словам Атабаева, комиссия «намерена работать строго в рамках закона в отношении указанных лиц», но он не уточнил, что именно будет делать ВАК.

Комиссия также отказалась предоставлять редакции «Клоопа» копии диссертаций кыргызских ученых — ВАК объяснил это тем, что «комиссия имеет исключительные права на диссертации». Ранее на сайте ВАКа исчез доступ к уже обнародованным диссертациям. «Диссертации — это интеллектуальная собственность авторов, переданная ВАК, поэтому мы не правомочны [предоставлять копии всех диссертаций]», — говорится в ответе ВАКа.

Юрист Эдиль Эралиев говорит, что комиссия не указала конкретные статьи закона, по которым она не дает доступ к диссертациям.

По его словам, в законах есть ограниченный список причин, по которым доступ к информации может быть запрещен — и диссертации не попадают ни в одну из категорий.

«Доступ к информации может быть ограничен в целях защиты нацбезопасности, охраны здоровья, нравственности, защиты прав и свобод, также не могут разглашаться государственные секреты, коммерческая тайна, персональные данные и оперативная информация во время следствия», — объясняет Эралиев.

Это первая реакция ВАКа на плагиат в диссертациях — комиссия впервые ответила на вопросы «Клоопа» после переписки, продолжавшейся в течение двух месяцев.

Реакция «Диссернета»

Один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин, реагируя на заявление кыргызского ВАКа, считает, что тот выгодно смотрится на фоне своих российских коллег.

«Мне очень радостно читать, что, в отличие от российского ВАКа, который выполняет в последнее время функцию “последнего прибежища” плагиаторов, систематически покрывая то диссертационное воровство, которое царило в предыдущие годы, и тупо отрицает очевидные факты, ваш ВАК не закрывает глаза на проблему, и пишет об обнаружении плагиата как о состоявшемся факте», — сказал он.

По словам Заякина, российский ВАК «нехотя и из-под палки» лишает авторов, пойманных на плагиате, ученых степеней.

«Я призываю ваш ВАК начать раздиссертачивать жуликов по собственной инициативе, чтобы продемонстрировать, что ВАК Кыргызской Республики в самом деле защищает интересы вашей национальной системы научной аттестации, а не тех горе-профессоров, которые диссертациями торговали», — заявил он.

В начале июня — после того, как «Диссернет» начал находить плагиат в научных работах — ВАК закрыл доступ к диссертациям на сайте.

До этого на сайте ВАКа было опубликовано более 1000 научных работ кыргызских авторов по ссылке vak.kg/lib, однако с начала июня эта база недоступна.

Сам сайт ВАКа обновлен, но доступ к старой версии портала все еще открыт. Тем не менее, сейчас на нем доступны только авторефераты диссертаций.

Согласно «Положению о порядке присуждения ученых степеней», комиссия обязана публиковать автореферат и саму диссертацию на своем сайте после того, как она принята к защите.

Узнайте больше о кыргызских диссертациях, в которых «Диссернет» нашел плагиат: