Экоактивиста арестовали на пять суток за акцию против вырубки деревьев в Бишкеке

Иллюстративное фото. Вырубка деревьев на улице Токтоналиева в 2017 году. Фото: Даниль Усманов

Члена «Партии Зеленых Кыргызстана» Александра Толмачева обвинили в хулиганстве и арестовали на пять суток за организацию акции против вырубки деревьев на бишкекской улице Баялинова.

Толмачева арестовали 4 августа во время акции против вырубки деревьев на улице Баялинова (бывшая Ленинградская). Всего городские власти хотят вырубить около 150 деревьев для реконструкции дороги.

Участники акции — пять человек, среди которых представители «Партии Зеленых» — попытались остановить вырубку деревьев, но на них пожаловались в милицию сотрудники «Зеленстроя», поэтому часть активистов задержали.

Среди задержанных оказался Толмачев — его обвинили в хулиганстве и 5 августа осудили на пять суток ареста. Остальных активистов освободили.

По его словам, суд шел «в одностороннем порядке», при котором поддерживались интересы только сотрудников «Зеленстроя» — судья Абдуразак Боромбаев не стал допрашивать свидетелей с места события, а представителей задержанного активиста не пустили в зал суда.

«Это не суд, а судилище. […] Ни одно наше ходатайство не приняли. Требовали говорить на кыргызском, но я его не знаю. Нам даже не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела. А я все равно возмущен массовой вырубкой, которую они устроили!» — сказал он.

В «Партии Зеленых Кыргызстана» заявили, что второй день не могут связаться с Толмачевым — партия будет обжаловать решение суда.

По словам адвоката Романа Ремнева, в решении суда не было ни слова об аресте Толмачева в зале суда.

В июне прошлого года произошел аналогичный случай — сотрудники «Зеленстроя» вырубили около 110 деревьев на улице Токтоналиева для расширения дороги.

Жители близлежащих домов и активисты-экологи пытались протестовать. Часть из них вышла на улицу с плакатами, а другие становились перед техникой и пытались остановить вырубку.

Десять протестующих были задержаны — позже Первомайский суд Бишкека вынес им предупреждение, но не стал арестовывать.