По большей части ты слышишь в свой адрес только маты. Конфликты и на поле бывали, материли нас, но после игроки осознают ошибки, некоторые извиняются и все хорошо. Все эти ругательства только на поле, после игры извиняются и благодарят за судейство — это самое приятное что судья может услышать.

Ситуация в женском судействе так и остается плачевной, у нас до сих пор нет полноценной судейской бригады. Да, девушек нужно привлекать в спорт, мое мнение — людям нужно понимать, что спорт — это полезно. У нас же девушки обычно идут в школу, потом в универ и затем замуж.

Когда девушки интересуются спортом им говорят: «Ты же девушка, тебе нельзя», работает этот принцип «Эл эмне дейт» (в переводе — «что скажут люди»). У меня тоже самое было, родители были против, не поддерживали. Но спустя определенное время они начали понимать, что от спорта я никуда не уйду и стали поддерживать меня.