Материал написан в партнерстве с Коалицией за равенство — организацией, которая борется с дискриминацией и продвигает соблюдение прав человека в Кыргызстане.
Они отпрашиваются с работы ради матчей, слышат маты в свой адрес и испытывают постоянное давление от игроков. Работа футбольного арбитра в Кыргызстане считается «мужской» — сейчас только две девушки занимаются этим профессионально.
Журналист Kloop.kg Метин Джумагулов поговорил с четырьмя девушками, которые в свое время выбрали карьеру арбитра: о профессии, её трудностях и стереотипах в Кыргызстане.
Вероника Бернацкая, главный арбитр
В конце прошлого года я получила значок ФИФА (Международной федерации футбола — примечание редакции), позволяющий судить международные матчи. Сейчас всего две действующих арбитрки — я и Рамина Цой. Уже три года как мы остались вдвоем.
У ФИФА есть свои критерии, например — по возрасту. Поэтому мы получили значки в конце 2017 года, хотя Федерация [футбола Кыргызстана] хотела рекомендовать нас раньше.
Мы стараемся соответствовать статусу, чтобы это не выглядело, что мы получили значок только потому что мы девушки. Нет, работаем как положено и наравне с остальными.
Вне поля часто слышишь, футбол — «неженское дело», зачем это мне? Чаще всего я такое слышала, когда начала работать тренером.
Я переубеждаю их своим личным примером — я здорова, хорошо себя чувствую и выгляжу. И говорю всегда — пусть дети будут на футбольном поле, чем неизвестно где.
Я анализировала, когда выходила на поле — игроки не осознают, что ты девушка, им все равно, кто перед ними. Они ко всем одинаково будут относиться — могут накричать и обидеть. Я через это нормально прохожу, просто не хватает игрового опыта, практики и, наверное, авторитета.
Игроки на эмоциях высказывают недовольства. Я не хочу к этому привыкать, потому что это неприятно. Все равно давление тебя задевает. Конечно, они потом приходят и извиняются.
Я стала больше понимать тренеров и судей, побывав в их роли. Будучи игроком, я всегда с уважением относилась к арбитрам, не ругалась и не наезжала на них.
Жаль у нас нет женской судейской бригады, и поэтому тяжело. С бригадой есть гарантии, что будут выезды за рубеж.
Помимо судейства, мы еще и работаем параллельно, но стараемся подстраиваться под матчи. Когда получаем назначения, которые выпадают на рабочее время, то отпрашиваемся на матч.
И редко такое бывает, что судьи отказываются от игры: получить назначение — это честь. Потому что работа у нас каждый день, а матчи не всегда.
Девушек нужно привлекать в спорт, сейчас они не хуже мальчиков играют. Хочется, чтобы была конкуренция, здоровый рост, мотивация. Чтобы у тренеров и судей был выбор для отбора в команды и судейские бригады.
Мы стараемся привлекать и девушек, которые закончили карьеру игрока, чтобы сформировать бригаду, которая сможет выезжать и держать честь флага. Сейчас это моя жизнь, моя мечта — как можно дальше пройти по судейству.
Я очень хочу попасть на чемпионат мира, обслуживать такие матчи и представлять Кыргызстан.
Я не вижу перспектив в Кыргызстане, как игрок — ни зарплат, ни стипендии. Заниматься этим в свое удовольствие — слишком дорого и отнимает силы. Совмещать футбол и другую работу тяжело. Желание играть может и есть, но нет возможности. А за границу уезжать не хочется, хочу поднимать спорт в родной стране. Если не могу сделать это как футболистка, буду делать это как тренер и судья.
Рамина Цой, помощник арбитра
Моя основная специализация — ассистент судьи, работаю на боковых линиях. Мне просто комфортнее работать именно с флагом и стоять на линии.
Вся сложность судейства в большой ответственности: ты, как судья, можешь определить исход матча. Любая мелочь или ошибка может повлиять на результат игры.
Первое время засматриваешься на игру, начинаешь бегать за мячом вместе с игроками.
Перед любым матчем я волнуюсь. Может это пройдет с опытом, но, думаю, это человеческий фактор. На поле, особенно на важной игре, стараюсь взять себя в руки. Одно из главных качеств для футбольных судей — уверенность. Увидев неуверенность, игроки начинают показывать характер.
Конечно, я сталкивалась с давлением со стороны игроков, тренеров и болельщиков. Это не зависит от пола, с этим все сталкиваются. Люди на эмоциях, и все тебя матерят. Игроки ведь разные, некоторые очень агрессивные. Бывает, слышишь такие слова, что уши вянут на месте.
Это тяжело и неприятно. Ты можешь ходить и прокручивать эти слова в голове. Такое было не раз, но с этим обязательно столкнешься. Надо быть готовым.
Я помню матч в Токмаке: ко мне подбежали и кричали из-за того, что я якобы не засчитала офсайд, но там все было чисто. До рукоприкладства не дошло и, надеюсь, никогда не дойдет.
Некоторые люди говорят — «футбол не для девушек, зачем тебе это надо?» Я неконфликтная, человек высказал свое мнение, но оно меня не волнует.
Родители хорошо относятся к этому, хотя мама сначала не хотела меня пускать на тренировки. Теперь она уже привыкла, спрашивает про успехи и продвижения.
Если честно, маму было не сложно уговорить. Некоторых родителей слезами уговаривают отпустить в спорт, но у меня такого не было. Наверное, поначалу она думала, что футбол и девушки — несовместимые вещи. Папа был абсолютно «за», и вместе мы уговорили маму.
У судей есть нормативы, которые они обязаны сдавать, иначе не допустят к матчу. Сейчас мы сдаем их каждый месяц: сдал, значит будешь судить в этом месяце. Вокруг поля расставляют фишки и ты должен по сигналу, за определенное время добежать до них, потом отдыхаешь и снова пробежка. Это нужно для того, чтобы держать себя в хорошей физической форме.
Девушкам в судействе проще, потому что нас меньше. Конкуренции меньше и легче попасть в лист ФИФА. Тем не менее, я к этому шла четыре года. Разумеется, в этот лист не попадешь только потому что ты девушка. Нужно отсудить определенное количество матчей, получать различные категории, прежде чем выйти на международный уровень.
Хотелось бы, чтобы девушек стало больше, образовались полноценные судейские бригады. Девушек мало, потому что мало кто из родителей решится отдать свою дочь в спорт. Если спорт, то только гимнастика или танцы. Все-таки у нас азиатский менталитет и, к сожалению, сильны такие установки, что девушка должна выйти замуж, сидеть дома и готовить.
Сейчас я сужу все матчи: детские, женские, мужские до Первой лиги (второй по значимости турнир среди футбольных клубов Кыргызстана — примечание редакции). До Премьер-лиги (чемпионат среди сильнейших профессиональных клубов — примечание редакции) пока не доросла.
Моя последняя игра в качестве футболистки была в августе 2017 года на кубке Трех Наций, в составе сборной Кыргызстана. После этого я закончила карьеру футболистки. Я вышла из состава сборной, ни в каком клубе не числюсь и только сужу матчи.
Есть несколько причин почему я перестала играть. На протяжении трех лет я параллельно судила и играла. И мне намекали, ставили ультиматум, что пора делать выбор, чем серьезно заниматься — играть или судить. Вторая причина в том, что в судействе я вижу перспективы, а в футболе — нет, тем более в Кыргызстане.
Индира Оморова, бывший главный арбитр
В спорт я попала случайно: однажды увидела, что девочки играли в футбол и задумалась: «Разве я не смогу поиграть в футбл так же, как они?»
Судьей я проработала около десяти лет. Я очень хорошо помню свой первый матч — это был детский матч в Караколе.
Перед игрой я чувствовала страх и дрожь. У меня были вспотевшие ладони и постоянные мысли — не допущу ли я ошибку, которая приведет к победе определенной команды?
Действовала, как подсказывали наставники, следила за последним защитником, за аутами, сигналы показывали. Я наслаждалась присутствием на поле.
Есть техника подачи сигналов флажком — специальные жесты и взмахи, но тогда мы просто махали как хотели, игрались с флажком.
Все равно, даже с опытом, перед матчем ты волнуешься, но это нормально. С игроками общаться тоже нужно уметь: какой у каждого характер, что он может сделать? В любой команде есть свой зачинщик конфликтов.
Надо читать человека. Ты должна знать таких игроков и следить. Иногда я с игроками жестко общалась, меня тоже материли.
В первый раз, когда я судила мужской матч, было очень обидно.
После игры, сидя в раздевалке, я думала: «Нифига себе, меня никто так в жизни не материл». Мне плакать хотелось, но я сдержалась.
После этого случая я тоже стала именно на мат отвечать матом. Тихо, конечно, чтобы инспекторы не услышали, но после этого игроки замолкают.
Я судила все матчи: мужские, женские, детские. Есть большая разница в судействе женских и мужских матчей. Женские матчи более медленные, в мужских больше темпа, динамики, нужно успеть за всем проследить и много бегать. Во всяком случае в Кыргызстане, но за границей это скорее всего не так.
Сложности работы в знании и правильном понимании правил игры: они ведь меняются. Вначале было тяжело, многого не знала. Когда происходили неизвестные мне ситуации, я сильно терялась.
Трудности — это физика [физическая подготовка], бегать много приходится, контактировать с ассистентами, нужна внимательность и постоянная концентрация. С этим я всем справлялась, мне нравилось, хвалили, иногда благодарили за мое судейство.
В мое время, когда я говорила что футболистка, люди часто удивлялись. Футболисток было меньше, чем сейчас. Теперь уже таким не удивишь. А о женщинах-судьях мужчины говорили: «О, девушка… А что она умеет, что она вообще может знать о футболе? Пусть она играет и все».
Мой наставник говорил: «Не наплевать ли тебе на них? Они говорят, а ты делай». И я делала.
На эту работу не каждый подойдет, неважно мужчина или женщина. Для арбитра нужен характер, особенно, если судить мужские матчи — нужно иметь смелость спорить с игроками.
Судейство очень трудная работа для всех. Приходят девочки, записываются, но не каждая доучивается до конца, уходят на полпути. Может боятся или интерес пропадает. Некоторые не выдерживают давления, но думаю, это везде так. Если из футбола прийти в арбитры, то конечно будет легче, а если со стороны — тяжело. Поэтому у нас девушек-судей мало, и развитие медленное.
Я посоветую девушкам не бояться, работать через «не могу», всегда слушаться тренера и самое главное — интересоваться судейством. И если ты права, стоять на своем.
Айжаркын Маликова, бывший помощник арбитра
Мои родные отрицательно отнеслись к тому, что я хотела стать арбитром. У нас же менталитет такой: девочка должна убираться и готовить, а спорт — неженское дело.
Мне запрещали посещать занятия, только дядя меня поддерживал. Он всегда говорил: «Тебе нравится — делай, занимайся».
До этого я не играла в футбол, но я огромный фанат этого вида спорта. Я ходила на игры нашей сборной, смотрела по телевизору международные матчи и захотелось связать свою жизнь с футболом.
В судейство я попала зимой 2014 года через своих знакомых — они сейчас действующие судьи в Кыргызстане. Заполнила заявку и пошла учиться на арбитра. Там учат всему с нуля: от информации про вес мяча, до изучения сложных игровых моментов.
Можно сказать, что в судейство я пришла чисто случайно, хотела посмотреть, как это выглядит изнутри. У меня здоровье не позволяет играть в футбол — проблемы с ногой, поэтому я не могу стать игроком.
Я была фанатом футбольного клуба «Дордой», часто ходила на местные игры с друзьями.
Единственный минус судейства — я перестала ходить на матчи. Мне объяснили, что я могу потерять объективность и беспристрастность.
Теперь я не могу смотреть на футбол, как раньше. Бывали случаи, когда наших арбитров освистывали, материли. Когда смотришь игру — чувство, что тебя саму обматерили и освистали.
До матча всегда испытываешь страх, а потом во время игры стараешься не обращать внимание и сконцентрироваться, делать свою работу максимально четко и не сбиться с ритма игры.
Самое сложное — когда во время нарушения правил поднимаешь флаг и объясняешь это главному арбитру. У него ведь угол обзора другой и может возникнуть несогласие с решениями. Ты, допустим, принимаешь решение, а судья в поле может этого и не увидеть и продолжить игру.
К судьям у нас относятся, по моему мнению, хорошо и даже с уважением. Когда я училась в группе было 16 человек, и я была единственной девушкой. Меня принимали хорошо, держали за равную.
Своим знакомым девушкам я всегда говорю — «попробуйте заняться футбольным судейством, вам понравится». Многие отказываются, им в головы заложили, мол, «это неженское дело».
Мне говорили и говорят такие вещи, я постоянно слышу это. Нас учили, что в судействе нет пола, к спорту это тоже применимо.
Это общее для всех дело. Я за равенство. Я выступаю против деления на мужское и женское, должно быть равноправие.
По большей части ты слышишь в свой адрес только маты. Конфликты и на поле бывали, материли нас, но после игроки осознают ошибки, некоторые извиняются и все хорошо. Все эти ругательства только на поле, после игры извиняются и благодарят за судейство — это самое приятное что судья может услышать.
Ситуация в женском судействе так и остается плачевной, у нас до сих пор нет полноценной судейской бригады. Да, девушек нужно привлекать в спорт, мое мнение — людям нужно понимать, что спорт — это полезно. У нас же девушки обычно идут в школу, потом в универ и затем замуж.
Когда девушки интересуются спортом им говорят: «Ты же девушка, тебе нельзя», работает этот принцип «Эл эмне дейт» (в переводе — «что скажут люди»). У меня тоже самое было, родители были против, не поддерживали. Но спустя определенное время они начали понимать, что от спорта я никуда не уйду и стали поддерживать меня.
Сейчас я нахожусь в России. По образованию я филолог, хотела пойти в школу преподавать. Ранее я говорила, что хочу поступить в физкультурный, на что слышала смех своих родных.
Моей целью было посмотреть чемпионат мира по футболу. На стадионе была сумасшедшая атмосфера. Исполнилась моя детская мечта! Я еще долго буду это все вспоминать. Просто увидеть мировых звезд футбола — само по себе стало для меня огромным счастьем.
Редактор: Азиза Раимбердиева