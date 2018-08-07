Исаков пожаловался на шантаж со стороны ГКНБ. Спецслужбы все отрицают

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать шантаж со стороны сотрудника ГКНБ. По словам Исакова, тот угрожал ему уголовным делом, если он не откажется от услуг адвоката Нурбека Токтакунова.

Об этом обращении Исакова стало известно от его адвоката Нурбека Токтакунова, который и опубликовал его.

В тексте говорится, что 13 июля следователь Кубаныч Сабыров, который ведет дело Исакова вызвал его из СИЗО к себе в кабинет. В пути экс-премьера сопровождал сотрудник ГКНБ по имени Илим. После того, как они пришли в кабинет Сабырова, тот вышел из комнаты, оставив Исакова наедине с Илимом.

«Илим предложил мне отказаться от услуг адвоката Токтакунова Нурбека, пообещав в противном случае возбудить в отношении меня еще одно дело по давним публикациям на сайте “Викиликс”, в которых упомянуто мое имя», — пишет Исаков в своем заявлении.

Он отказался от предложения сотрудника ГКНБ и поручил Токтакунову рассказать об этом общественности.

Пресс-служба ГКНБ заявила, что жалоба экс-премьера — «чудовищная ложь» и «дешевый пиар-ход».

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила журналистке «Клоопа», что заявление Исакова «приняли на рассмотрение».

ГКНБ арестовал Исакова 5 июня по подозрениям в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Месяцем ранее депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных на них деньгах.