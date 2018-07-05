Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков защитил диссертацию в апреле 2010 года и получил ученую степень кандидата экономических наук. Спустя восемь лет российское сообщество «Диссернет» проверило его кандидатскую и обнаружило, что значительная её часть — плагиат.
Эркинбек Исаков — очень занятой человек.
Когда журналист «Клоопа» позвонил ему по поводу плагиата в его диссертации, Исаков сказал, что занят на встрече с делегацией из Москвы и предложил поговорить позже.
Получив ссылку на работу «Диссернета», Исаков перезвонил журналисту сам и сказал, что удивился «вниманию к своей персоне» со стороны российского исследовательского сообщества.
Внимания Исаков действительно получает не так много: поиск сочетания его имени и фамилии в Google News даёт всего восемь страниц результатов. Для сравнения, про Айгуль Рыскулову, которая до недавних пор тоже была вице-мэром, результатов в 12 раз больше.
Заняв эту должность в 2015 году, Исаков лишь изредка попадал в поле зрения журналистов, когда им нужен был комментарий по вопросам городской инфраструктуры — он отвечает в мэрии за жилищно-коммунальное хозяйство.
Самое скандальное событие, в котором фигурировал Исаков — это вырубка деревьев на улице Токтоналиева в июне 2017 года, которая вызвала протест жителей и привела к задержанию их милицией. Но даже в тех историях он был второстепенным персонажем — за неделю до вырубки вице-мэр заявил, что ни одного акта по вырубке деревьев мэрия не подписала.
Карьера Исакова могла бы и дальше продолжаться в спокойном темпе начальника всех хозяйственников города, пока весной 2018 года сообщество «Диссернет» не начало проверять научные работы из Кыргызстана.
Что не так с диссертацией Исакова?
Эркинбек Исаков — сын проректора по учебной работе и завкафедрой экономики и управления на предприятии Кыргызско-Российского Славянского Университета Кумена Исакова.
Свою работу Эркинбек Куменович защитил в КРСУ в 2010 году — через два дня после апрельской революции. Теперь он, кроме работы в мэрии, преподает на кафедре своего отца.
Кандидатская Исакова называется «Теоретические основы развития трудового потенциала трансформирующейся экономики».
Исключая технические страницы вроде титульного листа и оглавления, она состоит из 181 страницы. На 140 из них есть следы плагиата.
Самые проблемные участки — с 63-й по 78-ю страницу и со 131-й по 175-ю. В этих промежутках плагиат занимает большую часть текста кандидатской, а некоторые страницы и вовсе полностью состоят из него.
Источниками заимствований в работе Исакова стали кандидатские диссертации двух человек.
Первый — политик Магомедсалам Магомедов. Сейчас он работает в администрации президента России, а с 2010 по 2013 год возглавлял республику Дагестан. В таблице сверху заимствования из его работы показаны розовым цветом.
Второй стала преподавательница Самарского государственного технического университета Марина Гаранина, заимствования из её работы представлены в таблице голубым цветом.
Пример страницы из кандидатской Исакова, которая полностью состоит из чужого текста:
Пример страницы из кандидатской, которая частично состоит из чужого текста:
Что говорит Исаков?
Разговаривая с журналистом «Клоопа», Исаков начал с комплиментов в адрес «Диссернета».
«Такие ресурсы безусловно нужны — интерес к этой проблеме поднимают, пускай будут. Против этого спорить глупо. Если бы мне предложили войти в это сообщество, поучаствовать в проверке чьих-то работ, то, будь у меня время, я бы даже сам согласился», — сказал он.
Защищаясь, Исаков использовал только один аргумент: заимствования — это нормально и встречаются они во многих подобных работах.
«Любой труд, который пишется — какие-то прошлые материалы обязательно используются в работе. Вопрос как бы в соотношении собственных работ и заимствования, базиса, на котором все это пишут — этот баланс достаточно тонкий», — сказал вице-мэр, не уточнив, сохранил ли он этот баланс в своей работе.
Тем не менее, Исаков пообещал сам обратиться в Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при правительстве, а также поговорить со своим научным руководителем.
«Если ВАК примет решение, то вопросов нет — буду исправлять ошибки», — пообещал он.
Что говорят в «Диссернете»?
Сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин назвал работу Исакова «художественной литературой», а цифры в ней — «высосанными из пальца». По его словам, Исаков часто подменял слово «Дагестан» на «Кыргызстан», когда заимствовал предложения из кандидатской Магомедова.
При этом численные данные могли остаться те, что касались Дагестана.
«Вся эта работа теперь не относится ни к Дагестану, ни к Кыргызстану», — объяснил он.
Аргументация Исакова о норме заимствований из чужих работ тоже кажется Заякину неубедительной: если в публикации используются выдержки из других работ, то они должны выделяться кавычками.
Однако в диссертации Исакова нет упоминаний ни о Магомедове, ни о Гараниной, а заимствования не взяты в кавычки.
«Используешь выдержки — ставь знаки кавычек. Абсолютно законно. Только вот в таком случае ваш Исаков, укравший у Магомедова полностью весь кусок со страницы 131 до страницы 175, что, должен был бы заключить 44 страницы своей диссертации в кавычки? Да, получается так», — сказал Заякин.
«В таком случае диссертация Исакова предстала бы в своем истинном обличии: все бы увидели, что под одной обложкой просто переплели работы трех разных людей, причем частично их исказив до полной бессмыслицы», — поиронизировал сооснователь «Диссернета».
Как работает «Диссернет»
Сообщество «Диссернет» существует с 2013 года. Его участники не используют машинную или программную проверку — все случаи плагиата волонтёры сообщества находят вручную.
«Это можно делать с помощью разных инструментов: например, кто-то так хорошо знает свой предмет, что помнит, что откуда списано. Можно искать источники плагиата с помощью гугла или яндекса — это наиболее распространенная метода», — объяснил Заякин.
Если волонтёры находят совпадения, они проверяют, какая работа вышла позже (а, соответственно, содержит плагиат), а затем визуализируют заимствования.
«Дальше живой человек смотрит, все ли верно в этом совпадении. Нет ли случайно [выявленных] устойчивых длинных словосочетаний вроде “Коммунистическая партия советского союза”? Нет ли кавычек, ссылок? Если есть кавычки, ссылки, то такая страничка не входит в окончательную экспертизу», — рассказал Заякин.
Несколько сотен российских ученых потеряли свои степени после того, как «Диссернет» выявил в них плагиат.
Среди политиков, уличенных «Диссернетом» в плагиате, были депутат российской Госдумы Ришат Абубакиров и экс-председатель Московской городской думы Владимир Платонов.
Абубакирова лишили ученой степени решением российского ВАКа в 2015 году, а Платонов после скандала отказался от своей степени сам.
В 2018 году «Диссернет» расширил свою географию и начал проверять научные работы в Таджикистане и Кыргызстане.
В Таджикистане самым высокопоставленным чиновником, попавшимся на плагиате, стал вице-премьер Давлатали Саидов — в своей кандидатской он, в основном, использовал труды других таджикских учёных.
Исаков стал первым кыргызским чиновником, попавшим в поле зрения «Диссернета», при том, что работа сообщества в стране только началась.
Редакторы: Бектур Искендер, Дмитрий Мотинов
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