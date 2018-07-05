Вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков защитил диссертацию в апреле 2010 года и получил ученую степень кандидата экономических наук. Спустя восемь лет российское сообщество «Диссернет» проверило его кандидатскую и обнаружило, что значительная её часть — плагиат.

Эркинбек Исаков — очень занятой человек.

Когда журналист «Клоопа» позвонил ему по поводу плагиата в его диссертации, Исаков сказал, что занят на встрече с делегацией из Москвы и предложил поговорить позже.

Получив ссылку на работу «Диссернета», Исаков перезвонил журналисту сам и сказал, что удивился «вниманию к своей персоне» со стороны российского исследовательского сообщества.

Внимания Исаков действительно получает не так много: поиск сочетания его имени и фамилии в Google News даёт всего восемь страниц результатов. Для сравнения, про Айгуль Рыскулову, которая до недавних пор тоже была вице-мэром, результатов в 12 раз больше.

Заняв эту должность в 2015 году, Исаков лишь изредка попадал в поле зрения журналистов, когда им нужен был комментарий по вопросам городской инфраструктуры — он отвечает в мэрии за жилищно-коммунальное хозяйство.

Самое скандальное событие, в котором фигурировал Исаков — это вырубка деревьев на улице Токтоналиева в июне 2017 года, которая вызвала протест жителей и привела к задержанию их милицией. Но даже в тех историях он был второстепенным персонажем — за неделю до вырубки вице-мэр заявил, что ни одного акта по вырубке деревьев мэрия не подписала.

Карьера Исакова могла бы и дальше продолжаться в спокойном темпе начальника всех хозяйственников города, пока весной 2018 года сообщество «Диссернет» не начало проверять научные работы из Кыргызстана.

Эркинбек Исаков. Фото: Sputnik

Что не так с диссертацией Исакова?

Эркинбек Исаков — сын проректора по учебной работе и завкафедрой экономики и управления на предприятии Кыргызско-Российского Славянского Университета Кумена Исакова.

Свою работу Эркинбек Куменович защитил в КРСУ в 2010 году — через два дня после апрельской революции. Теперь он, кроме работы в мэрии, преподает на кафедре своего отца.

Кандидатская Исакова называется «Теоретические основы развития трудового потенциала трансформирующейся экономики».

Исключая технические страницы вроде титульного листа и оглавления, она состоит из 181 страницы. На 140 из них есть следы плагиата.

Самые проблемные участки — с 63-й по 78-ю страницу и со 131-й по 175-ю. В этих промежутках плагиат занимает большую часть текста кандидатской, а некоторые страницы и вовсе полностью состоят из него.

Так выглядит таблица заимствований в работе Исакова

Источниками заимствований в работе Исакова стали кандидатские диссертации двух человек.

Первый — политик Магомедсалам Магомедов. Сейчас он работает в администрации президента России, а с 2010 по 2013 год возглавлял республику Дагестан. В таблице сверху заимствования из его работы показаны розовым цветом.

Второй стала преподавательница Самарского государственного технического университета Марина Гаранина, заимствования из её работы представлены в таблице голубым цветом.

Пример страницы из кандидатской Исакова, которая полностью состоит из чужого текста:

Слева — текст диссертации Исакова, а справа — Магомедсалама Магомедова

Пример страницы из кандидатской, которая частично состоит из чужого текста: