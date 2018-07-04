Как казахский журналист Тунгишбаев не нашёл убежище в Кыргызстане — островке демократии в Центральной Азии (как ему казалось)

Жена Мурата Тунгишбаева Мирей Калиева опасается, что ее муж может в любой день потерять левый глаз.

Ее до сих пор не пускают к супругу, который находится в алматинском СИЗО после экстрадиции из Кыргызстана 27 июня. Передавать Тунгишбаеву продукты и лекарства, которые ему нужно принимать каждый день, тоже нельзя.

Первые три дня семья и близкие Тунгишбаева даже не знали, куда его направили после экстрадиции. Только на четвертый день следователь сообщил им, что Мурат сидит в алматинском СИЗО №18. С момента экстрадиции адвоката к нему пустили лишь однажды.

Этого всего не было бы, если бы власти Кыргызстана соблюдали законы.

Казахского журналиста Тунгишбаева, прожившего в Бишкеке около четырех лет, кыргызские спецслужбы задержали 10 мая. Несмотря на просьбы правозащитных организаций, считавших, что Тунгишбаева на родине ждет несправедливый суд и пытки, кыргызский суд в конце июня решил выдать оппозиционного журналиста Казахстану. Уже через двое суток он сидел в СИЗО Алматы.

Убежище