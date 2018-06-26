Активиста Тунгишбаева экстрадируют в Казахстан. Его защите не дали времени обжаловать это решение

Октябрьский райсуд Бишкека 25 июня решил экстрадировать казахского активиста и блогера Мурата Тунгишбаева, которого власти Казахстана подозревают в связях с запрещенным там движением «Демократический выбор Казахстана». Адвокат активиста Нурбек Токтакунов утверждает, что защите не дали времени для обжалования решения.

Адвокат заявил, что из-за «судебной ошибки» Тунгишбаеву грозит экстрадиция в Казахстан 26 июня, и защите не хватит времени для обжалования этого решения. Токтакунов говорит, что это нарушает конституционные права его подзащитного.

Он объясняет, что решение суда вступило в силу немедленно и, если Тунгишбаева экстрадируют 26 июня, обжаловать это решение уже не будет смысла.

Токтакунов призвал генпрокуратуру и Совет безопасности приостановить исполнение решения.

Правозащитники и родственники Тунгишбаева несколько раз выходили на митинги в Бишкеке с требованием не экстрадировать его в Казахстан, опасаясь, что там он подвергнется пыткам.

«Неизвестно, выйдет ли он из тюрьмы живым. У него маленькие дети и я, престарелая мать. Кроме того, Мурат вчера в суде заявил, что покончит с собой, если его экстрадируют», — сказала мать активиста Бактыбола Тунгишбаева.

Арест активиста

Тунгишбаева задержали 10 мая сотрудники кыргызского ГКНБ на основе предписания Алматинского горсуда — в Казахстане его обвиняют в связях с беглым политиком и оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

По версии правоохранительных органов Казахстана, Тунгишбаев через Facebook и Telegram «оказывал услуги информационного характера» для «Демократического выбора Казахстана» — движения, признанного в Казахстане экстремистским — и организовывал группы движения под руководством Аблязова.

По словам адвоката Нурбека Токтакунова, кыргызские власти с помощью экстрадиции Тунгишбаева хотят «замять конфуз, который случился в результате атамбаевского демарша против Назарбаева». Он имеет в виду прошлогоднее противостояние экс-президента Алмазбека Атамбаева с властями Казахстана, когда он обвинил руководство соседней страны «в разворовывании национальных богатств».

Кто такой Мурат Тунгишбаев?

Мурат Тунгишбаев — казахский активист, который занимался освещением протестов в Жанаозене в 2011 году, когда нефтяники вышли на массовую забастовку.

Тогда казахские власти жестко подавили массовые демонстрации — это привело к гибели 16 человек, сотни участников получили ранения, а десятки нефтяников получили тюремные сроки по обвинениям в организации беспорядков.

Сам Тунгишбаев утверждает, что власти Казахстана преследуют его из-за блогерской деятельности — в своих материалах он рассказывал о нарушениях прав человека, ограничении свободы слова в Казахстане и политических преследованиях.

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