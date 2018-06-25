Фото: Международный аэропорт «Манас»

Работу круглосуточных шаттл-басов из Бишкека в аэропорт и обратно запретили спустя несколько дней после запуска. Минтранс утверждает, что у компании-перевозчика нет разрешительных документов, а перевозчик настаивает, что перед запуском министерство одобрило его работу вместе с мэрией Бишкека и Агентством антимонопольного регулирования.

Что случилось?

Аэропорт «Манас» запустил круглосуточные экспресс-микроавтобусы в Бишкек в начале лета — СМИ сообщили об «аэроэкспрессах» 11 июня. Шаттл-басы перевозили туристов и кыргызстанцев из Бишкека в аэропорт и обратно за 120 сомов.

Уже 13 июня компания-перевозчик получила предписание об устранении нарушений лицензионного и транспортного законодательства, работу экспресс-автобусов запретили из-за ряда причин.

Минтранс утверждает, что компания-перевозчик не утвердила схему движения маршрута своих шаттл-басов;

В Чуйском автотранспортном управлении говорят, что «аэроэкспрессы» дублируют маршрут микроавтобуса №380, и это «создает конфликтные ситуации» между водителями;

В Управлении городского транспорта Бишкека считают, что шаттл-басы должны были получить разрешение на городской маршрут.

Из Бишкека в аэропорт

«Аэроэкспрессы» из аэропорта в Бишкек запустили «Международный аэропорт “Манас”» и компания «Дас-Транс». Планировалось, что услугами автобусов будут пользоваться как бишкекчане, так и туристы.

За 120 сомов на шаттл-басе можно было доехать из аэропорта в Бишкек и обратно, они ездили каждые полчаса.

Кроме этого до аэропорта «Манас» и обратно можно доехать на такси за 500 сомов и дороже, или на маршрутке №380 за 40 сомов. Она выезжает с бульвара Молодой гвардии на западе Бишкека и делает 18 остановок, последняя из них — у аэропорта.

По словам руководителя компании «Дас-Транс» Нурбека Турсунбаева, перед тем, как запустить шаттл-басы, он обратился в минтранс, и там обещали «поддержать инициативу». После минтранс попросил мэрию Бишкека оказать содействие в открытии нового маршрута.

Агентство антимонопольного регулирования также дало положительное заключение работе «аэроэкспрессов».

Претензии компании-перевозчику

Пресс-служба минтранса объяснила запрет на работу шаттл-басов тем, что компания «Дас-Транс» начала перевозить пассажиров, не утвердив схему движения, а значит перевозки «осуществляются незаконно».

«Министерство транспорта и дорог еще раз подтверждает, что инициатива об организации перевозок пассажиров из Бишкека в аэропорт “Манас” на современных комфортабельных микроавтобусах хорошая, но любое открытие маршрутов должно производиться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Кыргызстана», — пояснили в пресс-службе.

Пресс-секретарь министерства Кылычбек Досумбетов в интервью Kloop.kg рассказал, что Агентство автомобильного и водного транспорта выдало перевозчику предписание, оформить документы на обслуживание и перевозку пассажиров.

«Но несмотря на предписание о том, что сначала нужно сделать документы, а потом выезжать на трассу, они все равно работают сейчас. Как бы это сказать… Минтранс закрыл на это глаза, но они должны оформить документы», — сказал он.

По словам Досумбетова, водители шаттл-басов работают без путевого листа, схемы движения, графика режима труда и отдыха, которые тоже нужно быть оформить.

Кроме того, по правилам организации пассажирских перевозок заказные перевозки можно совершать только с утвержденным с турфирмой списком пассажиров, но у перевозчика его нет, потому что аэроэкспрессы подбирают пассажиров прямо у аэропорта.

Глава «Дас-Транс» Нурбек Турсунбаев говорит, что он не понимает, почему предписание его компании выписала Чуйская транспортная инспекция, ведь ее шаттлы не останавливаются на территории Чуйской области.

Он объясняет, что в нее на его компанию подали жалобу водители маршрута №380.