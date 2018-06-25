Баткенского депутата задержали с килограммом героина

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) обнаружили в доме депутата Баткенского горкенеша пакет с 960 граммами героина.

Пресс-служба МВД сообщила, что 24 июня в Исфане правоохранители обнаружили пакет с 960 граммами героина при обыске дома депутата Баткенского горкенеша.

«У задержанного У.М. в помещении, где хранится уголь, обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом уксусного ангидрида (по предварительным данным “героин”) весом 960 граммов вместе с упаковкой», — говорится в сообщении МВД.

По данным СБНОН, депутат до этого был на учете милиции за причастность к незаконному обороту наркотиков. Правоохранители продолжают искать других причастных к этому преступлению.

Это не первый случай задержания госслужащих с крупной партией героина — в марте 2017 года у действующих и бывших сотрудников Госкомитета нацбезопасности изъяли 7,5 килограммов героина. Тогда для «объективного расследования» дело передали главному следственному управлению МВД и имена задержанных не раскрыли.