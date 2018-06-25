Депутаты предлагают создать комитет, который будет контролировать работу спецслужб. Юрист Нурбек Токтакунов считает, что это необходимо для прозрачной работы спецслужб и развития парламентаризма. А бывший замглавы ГКНБ уверен, что общество еще не доросло до такого контроля.

Депутаты Исхак Масалиев от партии «Онугуу-Прогресс» и Наталья Никитенко от партии «Ата Мекен» вынесли на общественное обсуждение законопроект, который позволит парламенту контролировать спецслужбы.

Они предлагают создать в парламенте Комитет по безопасности и контролю за деятельностью органов обеспечения национальной безопасности.

Инициаторы законопроекта считают, что кыргызские власти использовали спецслужбы для слежки за оппозиционерами, а новый комитет позволит сделать их «открытыми для демократического контроля».

По словам Масалиева, так как спецслужбы работают с государственными тайнами, им необходим парламентский контроль — в таком случае общество будет контролировать их через взаимодействие с парламентом. Согласно законопроекту, новый комитет заменит в парламенте существующий сейчас Комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Какими полномочиями хотят наделить новый комитет?

Если закон примут, новый комитет сможет:

• Получать доступ к докладам и отчетам спецслужб;

• Вызывать сотрудников спецслужб для дачи пояснений и встречаться с главами ответственных ведомств;

• Проводить плановые и внеплановые проверки и заходить в служебные помещения спецслужб;

• Проверять соблюдение законов и документов, регулирующих деятельность спецслужб;

• Пересматривать внутреннюю политику спецслужб, которая касается законности или адекватности их деятельности;

• Расследовать работу органов безопасности;

• Проверять финансовую деятельность органов нацбезопасности и анализировать эффективность трат.

Что должны будут делать спецслужбы?

Если законопроект пройдет, спецслужбы будут должны:

• Сообщать комитету об операциях, которые они проводят или планируют;

• Предоставлять парламенту любую требуемую информацию или документы;

• Докладывать комитету о неправомерных действиях со стороны спецслужб, и действиях, которые они предприняли или собираются предпринять.

Нурбек Токтакунов: «Это мировая практика»

Адвокат Нурбек Токтакунов считает, что предлагаемый законопроект нужно принять, так как Кыргызстану нужен контроль над спецслужбами.

«Это мировая практика, что над органами национальной безопасности стоит именно парламентский контроль. Говорят, что в Британии все на службе у Её Величества — все это только обороты речи. На самом деле, там все контролирует парламент. Такая же ситуация в европейских странах и [США]. И все эти страны […] никак нельзя упрекнуть в пренебрежении безопасностью», — сказал он в интервью журналисту Kloop.kg.

По словам Токтакунова, у спецслужб много полномочий и их работа требует минимума внимания общественности и прессы — такие условия развратят любую службу, считает адвокат.

Кроме того, говорит Токтакунов, новый комитет усилит парламент в условиях, когда депутаты Жогорку Кенеша привыкли подстраиваться под президентов.

Артур Медетбеков: «Парламент не дорос»

Бывший замглавы ГКНБ Артур Медетбеков считает, что Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана — самая прозрачная спецслужба в СНГ. Он подотчетен президенту, за его работой надзирает Генпрокуратура, а также он постоянно отчитывается в профильном комитете парламента.

По мнению Медетбекова, такого контроля за спецслужбами со стороны государства достаточно, а для более глубокого наблюдения парламент и общество «не доросли и не достигли высокой моральной ответственности».

«Самое главное — нужно для этого ввести тестирование всех парламентариев и кандидатов в депутаты», — говорит он, добавляя, что у депутатов находят двойное гражданство, и многие из них в свое время «имели те или иные экономические погрешности», а другие — связаны с криминальными структурами.

«Если перед парламентом спецслужбы будут отчитываться по каждому вопросу, вся информация будет доступна всем, в том числе религиозным террористическим организациям. То есть, безопасность обеспечивается лишь в том случае, когда идет работа в режиме секретности. А когда знают все, то о безопасности и речи быть не может», — считает он.

Соавтор: Айдай Эркебаева