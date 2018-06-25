ГКНБ отказался рассказывать, зачем им выдали эту землю, и как они ее используют, сославшись на закон «О защите государственных секретов».

«Объекты, находящиеся в ведении ГКНБ, их месторасположение и назначение не подлежат разглашению», — написали они в ответе на официальный запрос Kloop.kg

Обновление: В пресс-службе ГКНБ журналисту Kloop.kg сказали, что участок неподалеку от дома Атамбаева принадлежал спецслужбам с 1980-х годов — его выделили под ведомственные дачи, а в мае 2017 года передали 9-й службе ГКНБ для охраны президента. 9-я служба ГКНБ занимается охраной первых лиц государства. «[После ухода Атамбаева с должности главы государства] этот участок был продан частному лицу», — сообщили в ГКНБ. Однако в пресс-службе не уточнили, идет ли речь именно о том участке, о котором рассказывает этот материал Kloop.kg. Согласно выписке из Госреестра прав на недвижимое имущество, участок в селе Арашан по сей день принадлежит ГКНБ.

Пресс-секретарь возглавляемой Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева считает, что участок спецслужб — это ведомственная дача.

«Я уточнила, это, оказывается, издревле были дачи ГКНБ», — сказала она.

Жолдубаева добавила, что Алмазбек Атамбаев знал, что рядом с его домом находится участок 9-й службы ГКНБ.

О земле Атамбаева стало известно в сентябре 2016 года. Тогда политик Омурбек Текебаев обвинил Атамбаева в том, что этот участок он получил в качестве взятки от мэра Бишкека Албека Ибраимова, который он передал через жену Айнуру.

Дом Атамбаева в сентябре 2016 года. Фото: Kloop.kg

По документам Атамбаев купил землю у Айнуры Ибраимовой в мае 2015 года. Согласно истории смены собственников на май 2018 года, Ибраимова купила участок за два месяца до того, как продала его Атамбаеву.

Тогда Атамбаев заявил, что купил землю на свои деньги. По закону президент имеет на это право и, согласно его декларации, на тот момент он мог позволить себе приобрести этот участок — за 2015 год Атамбаев получил зарплату в 1,3 млн сомов и более 7,5 млн сомов в качестве процентов от вкладов.