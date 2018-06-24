Украинский режиссер Сенцов больше месяца держит голодовку в российской колонии. Что происходит?

Олег Сенцов, осуждённый в 2015 году на 20 лет за «подготовку терактов», больше месяца держит голодовку и требует освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Себя Сенцов в этот список не включил и просить о помиловании у президента России Владимира Путина отказался.

Что случилось?

Сенцов объявил о своей голодовке 14 мая и продолжает ее до сих пор. В 2015 году Сенцова обвинили в организации терактов в России — поджогов офисов партии «Единая Россия» и организации «Русская община Крыма».

Следствие опиралось на показания двух человек — Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния, также проходящих по этому делу. Аванасьев на суде заявил, что выступил против Сенцова под пытками.

Украинский режиссер не признает вину. Он требует освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем. При этом себя в этот список Сенцов не включил, а 22 июня заявил, что не будет просить о своем помиловании президента России.

Проходящий по тому же делу Александр Кольченко также объявил голодовку, но был вынужден ее остановить из-за состояния здоровья. Сенцов же заявил, что «готов умирать».

По словам адвоката Дмитрия Динзе, у украинского режиссера начались проблемы с почками и сердцем.

«Он очень бледный. У него проблемы с почками и сердцем. Почки начали забиваться белком, а сердце у него и так было в не очень хорошем состоянии, соответственно, пульс очень тихий», — сказал Динзе в интервью изданию «Новая газета».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 июня попросил Сенцова прекратить голодовку, но режиссер отказался.

Реакция российских властей и правозащитников

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала голодовку Сенцова «лечебным голоданием» и заявила, что тот за время голодовки набрал два килограмма. Ее слова опроверг адвокат Сенцова, заявив, что его подзащитный потерял более 10 килограммов.

Украинские власти заявляли о том, что они хотят обменять арестованного в Киеве за «госизмену» российского журналиста Кирилла Вышинского на Сенцова, но президент России Владимир Путин ответил, что обвинения Вышинского и Сенцова несопоставимы.

Освобождения Сенцова требуют правозащитники, писатели и режиссеры со всего мира.

В середине июня обращение Владимиру Путину с просьбой помиловать голодающего Сенцова написали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

«Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет», — написали они в своем обращении.

Дело Сенцова

Сенцова задержали в 2014 году, а в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строгого режима на Ямале — полуострове на севере Западной Сибири.

Его признали виновными в «организации террористического сообщества» и «подготовке серии терактов» в Крыму. По этому же делу к 10 годам лишения свободы приговорили активиста Александра Кольченко.

По версии следствия, после российской аннексии Крыма Сенцов и Кольченко организовали поджоги офисов партии «Единая Россия» и организации «Русская община Крыма».

Оба осуждённых свою вину не признали, заявив, что доказательств сфальсифицированы, а дело против них «политическое».

До задержания российскими спецслужбами Сенцов был известен, как автор фильма «Гамер», который был показан на Роттердамском кинофестивале и получил несколько российских и украинских кино-наград.