В Казахстане задержали десятки человек за «участие в митингах». Что известно?

В нескольких городах Казахстана 23 июня задержали десятки человек — власти утверждают, что задержанные участвовали в «незаконном митинге» оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Движение в 2017 году создал оппозиционер Мухтар Аблязов, который, по его словам, в 2005 году финансировал смену власти в Кыргызстане.

Что случилось?

Сотрудники казахского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) 23 июня задержали десятки человек в Алматы, Астане, Шымкенте и Уральске. Власти подозревают их в участии в несанкционированном митинге движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В марте 2018 года его признали экстремистским.

Журналисты радио «Азаттык» сообщают о десятках задержанных, полиция же не комментирует эти данные и не предоставляет точной информации. По словам журналистов, задержанные не выкрикивали никаких лозунгов и не держали плакатов, или утверждали что не имеют никакого отношения к митингу.

Среди задержанных есть активисты и представители СМИ. Например, полиция задержала в Уральске корреспондента Радио Свобода Саната Урналиева — его допрашивали в течение шести часов.

Там же задержали троих журналистов и редактора местной газеты «Уральская неделя». Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» утверждает, что на площади к журналистам подошли представители спецслужб и вручили повестки на допросы, назначенные на время проведения митинга.

Глава «Адил соз» Тамара Калеева говорит, что в Уральске никакого «митинга не было, но журналистов задержали».

В Алматы задержали сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Андрея Свиридова.

Vlast.kz также сообщает о задержаниях в Астане. По информации СМИ, там люди собрались возле Конгресс-холла, а темой митинга было требование о бесплатном образовании для детей.

Почему произошли аресты?

Движение «Демократический выбор Казахстана» планировало провести 23 июня митинги в нескольких казахский городах.

Прокуратура предупреждала, что участникам митинга ДВК грозит административная ответственность.

Ранее, 10 мая, уже проходили митинги оппозиционного движения в Алмате и Астане. По словам журналистов, митинги в обоих городах сопровождались задержаниями.

«Демократический выбор Казахстана»

«Демократический выбор Казахстана» — это оппозиционное движение, которое в 2017 году создал беглый казахстанский политик и бывший председатель «БТА-Банка» Мухтар Аблязов.

С марта этого года ДВК в Казахстане признана экстремистской организацией.

В Казахстане Мухтара Аблязова обвиняют в хищении финансовых средств «БТА-банка», а также заказном убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева.

Татишев погиб в 2004 году на охоте — от выстрела охотничьего ружья, которое было в руках казахстанского предпринимателя Муратхана Токмади. В 2017 году Токмади сказал, что убил Татишева по заказу Аблязова — его приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

В том же году специализированный межрайонный суд Алматы заочно приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы.

В интервью французскому изданию Liberation Аблязов заявил, что финансировал кыргызскую оппозицию во время революции 2005 года. По его словам, он давал деньги для демократизации Кыргызстана, чтобы он мог стать «примером для Казахстана».