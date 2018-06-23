Пожар в «Бишкекпарке»? Торговый центр подтвердил задымление, но не возгорание

В пресс-службе торгового центра «Бишкекпарк» заявили, что пожара в здании не было, как об этом сообщили несколько СМИ — задымление образовалось из-за подгоревшей еды.

Кыргызские СМИ сообщили, что в торговом центре «Бишкекпарк» произошел пожар, но информацию опровергли в МЧС и пресс-службе торгового центра.

Согласно видео от очевидца, возле здания торгового центра образовалось большое задымление — снимавший говорит за кадром, что в «Бишкекпарке» произошел пожар.

По информации пресс-службы торгового центра, на четвертом этаже в одном из кафе подгорело масло — примерно, это случилось в 13:30.

«Дым от масла через вытяжку повалил на улицу, все подумали, что пожар. Но все нормально, пожара не было», — сказала представитель «Бишкекпарка».

В МЧС опровергли информацию о пожаре — представитель службы сказал, что возгорания не было, а дым образовался от подгоревшей еды.

По информации МЧС, никто не пострадал.