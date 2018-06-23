Всемирная организация здравоохранения подготовила новый выпуск Международной классификации болезней — это важное событие в сфере медицины. В последний раз классификация обновлялась 28 лет назад. Что же предлагает изменить ВОЗ в новой версии МКБ?
ВОЗ представил новое, 11-е, издание Международной классификации болезней (МКБ) 18 июня — в него включили более 55 тысяч болезней, травм и расстройств. В последний раз МКБ обновлялся в 1990 году.
Новое издание классификатора пока еще не заработало, оно вступит в силу только с 2022 года — сперва необходимо представить МКБ всем странами на Всемирной ассамблее здравоохранения, чтобы его приняли.
МКБ — важный документ, который позволяет классифицировать болезни и во многом упрощает профессиональную коммуникацию между врачами, также классификация помогает страховым компаниям определять суммы компенсаций.
Что изменится в новом классификаторе?
Трансгендерность перестанет быть болезнью
Согласно новым поправкам, гендерное несоответствие (трансгендерность) теперь не считается психическим расстройством, а относится к сексуальному здоровью человека.
Если не понимаете, что такое гендерное несоответствие, вот вам пример — человек может чувствовать себя мужчиной, но при рождении его биологический и зарегистрированный пол определили как женский. Это и называется трансгендерностью.
Гендерная идентичность может и не вписываться в традиционное деление полов на мужской и женский. Иногда гендерное несоответствие может вызывать дискомфорт — человеку бывает сложно смириться с тем, что ему приходится жить с навязанным ему полом, несовпадающим с его собственной идентичностью.
В некоторых таких случаях люди решаются на переход — медицинскую коррекцию пола и смену документов.
Доктор Лале Сэй, координаторка Департамента репродуктивного здоровья и исследований при ВОЗ, объясняет, что трансгендерность перестала считаться психическим расстройством из-за того, что врачи пересмотрели своё отношение к трансгендерным людям и получили больше знаний об их здоровье.
«Мы исключили трансгендерность из психический расстройств, потому что мы поняли, что на самом деле это не психическое состояние, и оставлять её в этом же разделе — было бы причиной возникновения стигматизации», — говорит она.
Эксперт кыргызского Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова сказала журналисту Kloop.kg, что трансгендерные люди в Кыргызстане могут обратиться в больницу и получить направление на смену пола.
«Мы идём в ногу со временем. Процедура смены паспортного пола основывается на медицинском заключении. Мы разработали форму и инструкцию медицинского заключения. ГРС работает по ней . В прошлом году 11 человек сменили паспортный пол», — сказала она.
По словам Барыктабасовой, процедуру смены паспортного пола упрощали и эти изменения просили учесть при составлении МКБ-11.
«Понимание сути трансгендерного состояния пришло к врачам гораздо раньше. МКБ пересматривалась 20 лет назад. За 20 лет прогресс достигнут колоссальный. А названия были устаревшие, в них изменилась суть. Теперь [трансгендерность] не болезнь. Это состояние», — сказала она.
Общественное объединение «Лабрис», которое помогает ЛГБТ-людям, считает изменения в МКБ положительными — глава организации Санжар Курманов называет это «еще одним шагом к депатологизации».
«Лучше бы [трансгендерность] убрали совсем из МКБ. Но теперь это не расстройство, а состояние. Депатологизация трансгендерности произошла. Так гомосексуальность исключили из МКБ-10. Тем не менее, существуют ошибочные мнения, что это болезнь. Особенно в постсоветском пространстве, при том, что прошло 28 лет», — сказал он.
Игровое расстройство появится в МКБ
Впервые в классификации болезней появится игровое расстройство — чрезмерная зависимость от компьютерных или видеоигр. Специалисты ВОЗа объясняют, что игровую зависимость включили в список потому, что в разных странах мира разрабатываются программы для лечения людей с подобным расстройством.
Само расстройство в МКБ-11 определяется по трем признакам:
— потеря контроля над игровым процессом (в контексте частоты игр, продолжительности, начала, завершения и прочее);
— повышение приоритета игр над остальными жизненными интересами и ежедневными активностями человека;
— продолжение игрового процесса, несмотря на негативные последствия.
Расстройство может быть связано как с онлайн, так и с оффлайн играми. Чтобы поставить подобный диагноз, за человеком нужно наблюдать целый год, но если у человека заметны все симптомы, диагноз можно поставить раньше.
Споры о включении зависимости от игр в список болезней ведутся не первый год — дискуссия идет как между самими врачами-исследователями, как и с представителями индустрии компьютерных игр.
Разработчики игр уже выступили против включения увлечения играми в список заболеваний. Они считают, что игры на людей оказывают «терапевтическое» воздействие.
Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки заявили, что для признания игрового расстройства болезнью мало «объективной научной обоснованности».
Остальные изменения: выгорание и народная медицина
Отдельный подраздел (в разделе «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости») отвели для синдрома «эмоционального выгорания» или переутомления.
Раньше переутомление называли фактором, влияющим на здоровье и позволяющим обратиться в больницу, теперь же эмоциональное выгорание описывают как состояние, при котором человек физически и психически истощен из-за хронического стресса на работе.
Эмоциональное выгорание в МКБ-11 определяется по трем параметрам:
Чувство истощения или усталости;
Умственная отдаленность от работы, или чувство негативизма или цинизма в отношение работы;
Снижение профессиональной эффективности.
В МКБ-11 добавили раздел, посвященный народной медицине, которая до этого никак не классифицировалась ВОЗ.
По словам доктора Маргарет Чен, для миллионов людей, которые проживают в сельской местности, лекарственные травы и народные целители являются чуть ли не единственной возможностью для лечения.
«Этот тип медицины, несомненно, приносит облегчение, излечивает многие недомогания, снижает страдания и утоляет боль. Кроме того, народная медицина позволяет предотвратить наводнение больниц и отделений неотложной помощи людьми с легкими недугами и незначительными жалобами на здоровье», — сказала она.
Тем не менее ВОЗ напоминает, что несмотря на доказанные успешные случаи лечения народных целителей, квалифицированную медицинскую помощь может оказать только врач.