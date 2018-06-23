Трансгендерность перестанет быть болезнью

Согласно новым поправкам, гендерное несоответствие (трансгендерность) теперь не считается психическим расстройством, а относится к сексуальному здоровью человека.

Если не понимаете, что такое гендерное несоответствие, вот вам пример — человек может чувствовать себя мужчиной, но при рождении его биологический и зарегистрированный пол определили как женский. Это и называется трансгендерностью.

Гендерная идентичность может и не вписываться в традиционное деление полов на мужской и женский. Иногда гендерное несоответствие может вызывать дискомфорт — человеку бывает сложно смириться с тем, что ему приходится жить с навязанным ему полом, несовпадающим с его собственной идентичностью.

В некоторых таких случаях люди решаются на переход — медицинскую коррекцию пола и смену документов.

Доктор Лале Сэй, координаторка Департамента репродуктивного здоровья и исследований при ВОЗ, объясняет, что трансгендерность перестала считаться психическим расстройством из-за того, что врачи пересмотрели своё отношение к трансгендерным людям и получили больше знаний об их здоровье.

«Мы исключили трансгендерность из психический расстройств, потому что мы поняли, что на самом деле это не психическое состояние, и оставлять её в этом же разделе — было бы причиной возникновения стигматизации», — говорит она.

Эксперт кыргызского Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова сказала журналисту Kloop.kg, что трансгендерные люди в Кыргызстане могут обратиться в больницу и получить направление на смену пола.

«Мы идём в ногу со временем. Процедура смены паспортного пола основывается на медицинском заключении. Мы разработали форму и инструкцию медицинского заключения. ГРС работает по ней . В прошлом году 11 человек сменили паспортный пол», — сказала она.

По словам Барыктабасовой, процедуру смены паспортного пола упрощали и эти изменения просили учесть при составлении МКБ-11.

«Понимание сути трансгендерного состояния пришло к врачам гораздо раньше. МКБ пересматривалась 20 лет назад. За 20 лет прогресс достигнут колоссальный. А названия были устаревшие, в них изменилась суть. Теперь [трансгендерность] не болезнь. Это состояние», — сказала она.

Общественное объединение «Лабрис», которое помогает ЛГБТ-людям, считает изменения в МКБ положительными — глава организации Санжар Курманов называет это «еще одним шагом к депатологизации».

«Лучше бы [трансгендерность] убрали совсем из МКБ. Но теперь это не расстройство, а состояние. Депатологизация трансгендерности произошла. Так гомосексуальность исключили из МКБ-10. Тем не менее, существуют ошибочные мнения, что это болезнь. Особенно в постсоветском пространстве, при том, что прошло 28 лет», — сказал он.