Мурат Тунгишбаев

Бишкекский горсуд решил оставить под стражей задержанного казахского активиста Мурата Тунгишбаева, которого подозревают в связях с движением «Демократический выбор Казахстана». Адвокат Тунгишбаева считает, что суд принял такое решение на основании статьи, которой нет в Уголовном кодексе Кыргызстана. Тем временем, активиста собираются экстрадировать в Казахстан.

Что случилось?

Мурата Тунгишбаева задержали 10 мая сотрудники кыргызского ГКНБ: они провели обыск в его квартире на основе предписания алматинского суда Казахстана, а Первомайский райсуд Бишкека в тот же день постановил взять казахского активиста под стражу.

В Казахстане Тунгишбаева обвиняют в связях с беглым политиком и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. По данным правоохранительных органов Казахстана, Тунгишбаев через Facebook и Telegram «оказывал услуги информационного характера» для «Демократического выбора Казахстана» — движения, признанного в Казахстане экстремистским — и организовывал группы движения под руководством Аблязова.

Задержанному активисту грозит экстрадиция — это решение, по словам адвоката Тунгишбаева Нурбека Токтакунова, уже одобрили в генпрокуратуре Кыргызстана.

В интервью изданию «АКИпресс» Токтакунов назвал решение прокуратуры «неправильным», а также заявил, что его подзащитного взяли под стражу на основании статьи, которой нет в Уголовном кодексе Кыргызстана.

Что это за статья?

По словам Токтакунова, Первомайский райсуд Бишкека решил заключить Тунгишбаева под стражу на основании 266 статьи Уголовного Кодекса Казахстана — «Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования».

«Дело в том, что преступление, в совершении которого подозревается Тунгишбаев, известный казахский блогер, кыргызским законом не предусмотрено. Но суд обходит этот аргумент стороной, как будто его не звучало. Это тот случай, когда кыргызские власти должны показать свою независимость и не идти на поводу высосанных из пальца обвинений», — написал Токтакунов на своей странице в фейсбуке.

Если власти Кыргызстана передадут Тунгишбаева Казахстану, то по этой статье он может получить от трех до семи лет тюремного срока с конфискацией имущества.

Токтакунов пытался обжаловать меру пресечения первой инстанции в Бишкекском горсуде. Однако там его жалобу отклонили и оставили в силе решение Первомайского суда.

«Мы будем обжаловать меру пресечения в Верховном суде. Кроме того, мы обжалуем и решение Генпрокуратуры об экстрадиции Мурата Тунгишбаева», — сказал Токтакунов в интервью 24.kg. По словам адвоката, кыргызские власти с помощью экстрадиции Тунгишбаева хотят «замять конфуз, который случился в результате атамбаевского демарша против Назарбаева», имея в виду прошлогоднее противостояние Атамбаева с властями Казахстана, когда экс-президент обвинил руководство соседней страны «в разворовывании национальных богатств». Адвокат Тунгишбаева Нурбек Токтакунов

«Процедура экстрадиции политических оппонентов [Назарбаева] идет полным ходом с нарушением кыргызского законодательства по указке алматинской милиции, даже не МВД Республики Казахстан», — пишет Токтакунов.

Кто такой Мурат Тунгишбаев?

Мурат Тунгишбаев — казахский активист, который занимался освещением протестов в Жанаозене в 2011 году, когда нефтяники вышли на массовую акцию забастовки.

Казахские власти жестко подавили массовые демонстрации — это привело к гибели 16 человек, сотни участников получили ранения, а десятки нефтяников получили тюремные сроки по обвинениям в организации беспорядков.

Сейчас, по словам адвоката Токтакунова, Тунгишбаев находится в СИЗО-1 Бишкека. 28 мая казахский активист обратился за поддержкой в международные правозащитные организации — он попросил правительства США и Канады, ОБСЕ, Европарламент, ООН и другие организации помочь остановить его экстрадицию в Казахстан.

В своем открытом письме Тунгишбаев написал, что власти Казахстана преследуют его из-за блогерской деятельности, а именно из-за того, что в своих материалах он рассказывал о нарушениях прав человека, нарушениях свободы слова в Казахстане и политических преследованиях. Казахский активист боится, что на родине его могут подвергнуть пыткам.