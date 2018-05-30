Возбуждено дело по растрате $470 тысяч в ТНК «Дастан», которое возглавлял Албек Ибраимов

Дело возбуждено из-за контракта на поставку изделий в «ТНК Дастан» в 2012 году — компания заключила договор на $533 тысячи, но фактическая стоимость составила $63 тысячи. ГКНБ видит в этом растрату на $470 тысяч. В то время ТНК «Дастан» возглавлял нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Контракт на $533 тысячи был заключен с компанией «Дастан Инжиниринг», которой ТНК «Дастан» владел на 30% в 2012 году. «Дастан Инжиниринг» в свою очередь договорилась с государственной украинской компанией на поставку того же товара, но за $63 тысяч, включая доставку.

В итоге разница составила $470 тысяч — ГКНБ возбудил дело по признакам преступления статьи 171 Уголовного кодекса «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения».

ТНК «Дастан» в те времена возглавлял нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов — ближайший соратник экс-президента Алмазбека Атамбаева.

В ГКНБ не сообщили, кем именно проходит Ибраимов по этому делу, сославшись на следствие. Неизвестно, какие именно изделия закупала компания «ТНК Дастан».

Возбуждение дела по поставке в ТНК «Дастан» происходит на фоне скрытого противостояния между командами нового президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В течение последних трех месяцев близкие к Атамбаеву чиновники покинули свои посты в государственных органах или стали фигурантами уголовных дел.

За день до возбуждения дела по ТНК «Дастан» ГКНБ предъявил обвинения в коррупции бывшему премьер-министру Сапару Исакову, который был протеже Атамбаева и в течение нескольких лет работал в его администрации.

ГКНБ также возбудил в апреле дело по закупкам саженцев мэрией Бишкека за 9090 сомов за штуку. По версии следствия, контракт был заключен вопреки интересам Кыргызстана.

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