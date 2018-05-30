В кыргызском сегменте соцсетей и в мессенджерах распространяются фотографии, на которых запечатлены пачки денег, изъятые во время обыска. Эти снимки приписывают к обыску в доме экс-начальника центральной таможни Нурбека Айбашева, но на самом деле они никак с ним не связаны.

Фотографии начали распространять в последние несколько дней — 30 мая они появились в тематических группах и страницах в «Фейсбуке», вроде «Компромат КГ», Компр.KG.

За несколько часов этими публикациями поделилось почти 200 пользователей. На снимках изображены пачки денег в разных валютах, находящиеся в пластиковых мешках и сейфовых ячейках.

Скриншот публикации в группе Компр.KG

Эти фотографии связали с обыском в доме бывшего начальника центральной таможни Нурбека Айбашева, которого задержали в конце мая по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Однако эти снимки были сделаны в России — во время обыска в доме главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова.

Сотрудники ФСБ 10 мая 2018 года провели обыск в квартире Слабикова и его загородном доме — силовики нашли у него пачки денег в различной валюте на миллиард рублей.

Как минимум два кыргызских СМИ опубликовали фейковые фотографии и связали их с Айбашевым — государственное агентство (!) «Кабар» и малоизвестное издание «Lenta312». К моменту публикации этого материала «Кабар» удалил снимки, а на сайте «Lenta312» они все еще остаются.

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