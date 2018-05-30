ГКНБ выявил коррупционную схему незаконной передачи земель в Бишкекглавархитектуре

Госкомитет нацбезопасности раскрыл коррупционную схему незаконной передачи муниципальных земель строительным компаниям под строительство многоэтажных домов. Также спецслужба выявила, что мэрия Бишкека выдала участки в аренду ниже рыночной стоимости, из-за чего городской бюджет недополучит сотни миллионов сомов.

Согласно выявленной ГКНБ схеме, в 2017 году Бишкекглавархитектура незаконно и в обход заключения Департамента госэкспертизы выдала одной из строительных компаний Бишкека разрешительный документ на строительство многоэтажного дома в южной части города.

По этому документу компания получила от управления земельными ресурсами при мэрии Бишкека 2,86 гектара муниципальной земли.

Аналогично Бишкекглавархитектура выделила и другие участки под строительство, где также начали строить многоэтажные дома.

Как сообщает ГКНБ, мэрия Бишкека выдала участки в аренду ниже рыночной стоимости, из-за чего городской бюджет недополучит сотни миллионов сомов. По факту незаконной передачи муниципальных земель в аренду Генпрокуратура возбудила два уголовных дела по статье «Коррупция».

«В настоящее время по данным уголовным делам продолжаются расследования и устанавливаются другие факты по предоставлению земельных участков», — сообщили в ГКНБ.

23 мая журналисты радио «Азаттык» провели расследование о строительстве коммерческих многоэтажных домов на муниципальных участках. По генплану Бишкека, эти участки земли предназначались для строительства административных зданий и дипломатических представительств.

Однако, как выяснили журналисты, на одном из таких участков в 2,86 гектар компания «Ихлас» возводит 14-этажный жилой дом.

В марте несколько кыргызских изданий писали о связи этой компании с экс-премьером Жанторо Сатыбалдиевым и бывшим советником президента Атамбаева Икрамжаном Илмияновым. Через несколько дней Сатыбалдиев и Илмиянов сказали, что намерены судиться с журналистами, потому что они не имеют никакого отношения к этой компании.

Основатель «Ихласа» Нурбек Осмонов опроверг причастность Сатыбалдиева и Илмиянова к компании — так же, как и информацию о «незаконном получении нескольких гектаров земли в Бишкеке», которую распространило в своем расследовании издание Kyrgyztoday.

Компания «Ихлас» также фигурировала в расследовании Kloop.kg о частном сайте «Самара», который в период президентских выборов 2017 года содержался на правительственном сервере. На сайте размещалась система учета избирателей, созданная для влияния на избирателей. До середины сентября 2017-го по адресу samara.kg располагался сайт агентства недвижимости, связанного с компанией «Ихлас».

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