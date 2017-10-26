Расследование. Как сервер правительства Кыргызстана использовали для попытки влияния на президентские выборы

Многочисленные наблюдатели на прошедших выборах президента Кыргызстана заявили об использовании административного ресурса. Что это значит? Это значит государство вероятно подыгрывало одному из кандидатов, что у него появились такие возможности, которых не было у его конкурентов.

За кандидата, выгодного правительству, агитировали (причем не всегда законными способами) люди этому правительству подконтрольные: преподаватели вузов, учителя, врачи, другие бюджетники.

Казалось бы, как замечательно, не надо находить армию агитаторов — десятки тысяч людей уже в твоем распоряжении. Они же зависят от тебя, а значит, не подведут.

Правильно? Вовсе нет. Давайте посмотрим на ситуацию глазами кандидата, пользующегося административным ресурсом.

Как заставить десятки тысяч людей, пользуясь их зависимостью, делать то, что ты хочешь? Задача не такая простая.

Проблема в том, что условный проректор по хозяйственной части условного вуза должен как-то убедить студентов этого вуза проголосовать за нужного кандидата.

Ещё ему нужно убедить приезжих студентов зарегистрироваться на участке, который находится на территории вуза, потом ему нужно убедить или запугать голосовать так, как надо, потом ему же нужно проконтролировать явку на выборы.

Сколько всего может пойти не так в этом сложном процессе!

Например, проректор может просто забить на поручение, может поговорить с недостаточным количеством студентов, студенты могут не зарегистрироваться на участке или не прийти на выборы, и так далее.

Поэтому у нашего условного проректора должен быть проверяющий, который выполнит обзвон случайной выборки студентов и проверит, что проректор действительно поговорил с ними.

Также у проверяющего должно быть максимальное количество персональных данных о каждом студенте, чтобы быть уверенным, что проректор просто не выдумал несуществующих людей и чтобы проверить факт регистрации на нужном участке.

Еще, в идеале, у проверяющего должны быть фотографии и биометрическое описание запуганных избирателей, чтобы проверить факт явки на участок.

(Хорошо, что ГРС никогда не будет предоставлять свои базы данных желающим использовать административный ресурс… Упс!).

Если мы масштабируем всё это в пределах всей страны, получается сложная логистическая задача: сотни условных проректоров-кураторов, сотни проверяющих, десятки тысяч запуганных студентов и бюджетников.

Чтобы справиться со всем этим, нужна система, работающая в интернете, через которую кураторы смогут отчитываться об агитации, запугивании и подкупе; а проверяющие — о результатах проверок, регистрации и явке.

Для максимальной эффективности эта система должна иметь доступ к обширным базам данных, содержащим информацию об избирателях, желательно с фотографиями и биометрическими данными.

Похожа ли «Самара» на такую систему? Да, очень. Можем ли мы утверждать, что «Самара» использовалась эффективно и помогла выиграть Жээнбекову? Пока нет.

Но, как минимум, мы точно знаем, что она существовала и целый месяц содержалась на правительственном сервере.

А ещё мы знаем, что власти Кыргызстана почему-то всё это отрицают и не признают.