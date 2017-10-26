Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили поправки в Уголовный кодекс, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения и совершение ДТП.

Согласно новым поправкам, если водитель причиняет не особо тяжкий вред здоровью потерпевшего в аварии, то он обязан заплатить штраф, либо ему грозит тюремное заключение.

В зависимости от нанесенного ущерба, виновник аварии должен будет заплатить штраф в 100 тысяч сомов, либо его ждет лишение свободы сроком на три года. Также его лишат права управлять автомобилем в течение следующих трех лет.

Если же в результате ДТП водитель причинил особо тяжкий вред здоровью потерпевшего или убил его, то его ждет лишение свободы сроком от пяти до семи лет с лишением водительских прав на три года.

Водитель, который в нетрезвом состоянии сбил одного или нескольких человек, обязан выплатить штраф в размере миллиона сомов. Ему также запрещено занимать определенные должности три года, в противном случае ему грозит тюремный срок на пять лет.

Если потерпевший в ДТП получил тяжкий вред здоровью, либо травмы, несовместимые с жизнью, а водитель покинул место аварии, то ему грозит тюремный срок в пять лет и лишение прав на три года.

Согласно статистике, в Кыргызстане за последние 10 лет в результате ДТП погибло 11 553 человек, 958 из них — дети.

В среднем количество жертв в автомобильных авариях составляет 1037 человек в год.

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