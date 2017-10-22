В Иссык-Кульской области на горной трассе, ведущей к пастбищу Каркыра, перевернулся автомобиль. В результате погиб гражданин Израиля, еще один человек пострадал.

Инцидент произошел вечером 21 октября в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

По данным милиции, машина ехала по горной трассе в сторону джайлоо Каркыра, что неподалеку от границы с Казахстаном.

По дороге автомобиль перевернулся, в результате погиб гражданин Израиля. Еще один человек пострадал.

«Водитель Honda CRV не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В машине находился 60-летний гражданин Израиля, он погиб. С ним была кыргызстанка, ее госпитализировали», — сказали в УВД Иссык-Кульской области.

По факту ДТП назначено расследование. Израильские СМИ отмечают, что погибший работал в Кыргызстане гидом и находился в машине вместо со своей помощницей.

По данным СМИ, консульство Израиля в Алматы известило семью погибших об инциденте. Сейчас решается вопрос о доставке тела в Израиль.

В сентябре этого года в Кыргызстане погибла другая уроженка Израиля — туристка Хилла Ливне.

Она путешествовала вместе с гражданином Соединенных Штатов по заповеднику Сары-Челек в Джалал-Абадской области. Туристы перестали выходить на связь вечером 23 сентября.

Ее спутника нашли 24 сентября. Он упал со скалы и повредил ногу. Мужчина сообщил, что вместе с ним была его напарница, которую он потерял.

Поиски женщины длились почти неделю. Ее искали около 60 человек, включая 4 израильских спасателей. Тело Ливне нашли российские туристы 29 сентября с помощью дрона.

Фото иллюстративное.

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