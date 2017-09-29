Жители Ак-Сыйского района нашли тело израильской туристки Хиллы Ливне, которая пропала в заповеднике Сары-Челек. Сейчас на место направляются спасатели МЧС, которые заберут труп.

Директор заповедника Эсеналы Ормоналиев сообщил, что тело туристки нашли днём 29 сентября.

По его словам, Ливне обнаружили российские туристы с помощью дрона.

«Мы попросили и их поискать девушку на своем маршруте. Мы предполагали, что девушка могла упасть со скалы и угодить в какой-нибудь обрыв. Вместе с ними мы отправили одного милиционера. […] Они нашли ее с помощью беспилотного летательного аппарата», — сказал Ормоналиев в интервью изданию «Кактус».

По предварительным данным Министерства чрезвычайных ситуаций, тело Ливне обнаружили неподалеку от места, где ранее сломал ногу ее спутник.

Более подробную информацию обещали озвучить позже, когда спасатели МЧС доберутся до места. В пресс-службе также не смогли уточнить, когда это случится.

«В данный момент спасатели направляются на место, где нашли ее тело. Как доберутся туда, мы получим всю подробную информацию. Мы не можем сказать через сколько они прибудут на место», — сообщили журналисту Kloop.kg.

Поиски туристки

Поиски туристки шли с 23 сентября. Ливне путешествовала по заповеднику вместе с туристом из Соединенных Штатов.

Вечером того дня они послали сигнал SOS, а затем перестали выходить на связь.

Местные жители нашли спутника девушки 24 сентября и оказали первую помощь. По данным издания «Кактус», он упал со скалы и повредил ногу.

Однако, мужчина сообщил, что не может найти свою спутницу, гражданку Израиля. В МЧС сообщили, что спасатели начали поиск заблудившейся девушки.

Девушку искали около 60 человек, включая четырёх израильских спасателей.

Сары-Челек — особо охраняемая природная территория в Джалал-Абадской области. В 1979 году Сары-Челек был включен в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.