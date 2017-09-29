Мужчина, который ударил 9-летнего мальчика в одном из дворов Бишкека, оплатил лечение ребенка и возместил моральный ущерб. Мать избитого мальчика в ответ отозвала своё заявление в милицию.

Мать избитого мальчика Айкен Зампарбаева сообщила в интервью журналисту Kloop.kg, что мужчина, который ударил ее сына, пришел к ней домой и попросил прощения.

Взамен Зампарбаева потребовала оплатить лечение сына.

«Я написала встречное заявление, написала расписку и потребовала оплатить лечение и возместить моральный ущерб», — сказала она.

Женщина не стала уточнять сумму, которую она получила на лечение ребенка и возмещение морального вреда.

Инцидент произошел 16 сентября возле общежития Политехнического университета. Видео с избиением мальчика опубликовали в фэйсбуке двумя днями позже, где оно вызвало резонанс.

Мужчина с двумя подростками избил палкой мальчика Мужчина с двумя подростками избили палкой мальчика. Инцидент произошел во дворе общежития политехнического университета. Милиция проверяет информацию по этому факту:https://kloop.kg/blog/2017/09/18/video-muzhchina-uderzhivaet-podrostka-poka-ego-izbivayut-palkoj-militsiya-nachala-proverku-intsidenta/ Posted by Kloop on Monday, September 18, 2017

На видео запечатлено, как мужчина удерживает мальчика, пока его бьет палкой другой подросток. После этого мужчина сам бьёт мальчика по лицу.

По словам мамы избитого мальчика, драка произошла после ссоры ее сына с соседским ребенком.

«Когда я вышла на улицу, чтобы разобраться, мужчина пытался напасть и на меня. Но соседи остановили его. Приехавшие врачи скорой помощи уговаривали меня договориться с мужчиной. Видя мое состояние и сына, они просто уехали, не оказав никакой помощи», — сказала она.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» против мужчины и, по решению суда, его отпустили под домашний арест.

По теме: