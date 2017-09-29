Милиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил незнакомую девушку за прогулку с афганцем на Ошском рынке Бишкека. Ведется следствие, мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».

По его словам, ведется следствие, однако, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

«Первая часть статьи “Хулиганство” не предусматривает задержания на время следствия», — сказал Оморов.

Инцидент произошел 11 сентября, а его последствия были сняты на видео журналистом Владимиром Цаем.

Сразу после нападения на девушку, мужчина заявил собравшимся вокруг него людям, что он делает это для того, чтобы «девушки-кыргызки не встречались с иностранцами».

Также мужчина пригрозил «разрубить топором» пострадавшую девушку.

Правоохранители забрали мужчину и пострадавшую девушку в отделение, откуда их отпустили после написания объяснительных.

Случаи, когда на этнических кыргызок нападают за отношения с иностранцами или представителями других этносов, происходят регулярно, но лишь часть из них получает огласку в СМИ.

Наибольшее обсуждение получила серия нападений на кыргызок, уехавших на заработки в Россию — в кыргызской диаспоре в России даже образовалась группировка «Патриоты», которая снимала свои нападения на девушек на камеру.

По данным посольства Кыргызстана в Москве, семь человек из этой группировки были привлечены к уголовной ответственности по фактам избиения и похищения людей.

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