Милиция возбудила уголовное дело на мужчину, который ударил незнакомую девушку за прогулку с афганцем на Ошском рынке Бишкека. Ведется следствие, мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил журналисту Kloop.kg, что уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».
По его словам, ведется следствие, однако, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
«Первая часть статьи “Хулиганство” не предусматривает задержания на время следствия», — сказал Оморов.
Инцидент произошел 11 сентября, а его последствия были сняты на видео журналистом Владимиром Цаем.
Сразу после нападения на девушку, мужчина заявил собравшимся вокруг него людям, что он делает это для того, чтобы «девушки-кыргызки не встречались с иностранцами».
Также мужчина пригрозил «разрубить топором» пострадавшую девушку.
Правоохранители забрали мужчину и пострадавшую девушку в отделение, откуда их отпустили после написания объяснительных.
Случаи, когда на этнических кыргызок нападают за отношения с иностранцами или представителями других этносов, происходят регулярно, но лишь часть из них получает огласку в СМИ.
Наибольшее обсуждение получила серия нападений на кыргызок, уехавших на заработки в Россию — в кыргызской диаспоре в России даже образовалась группировка «Патриоты», которая снимала свои нападения на девушек на камеру.
По данным посольства Кыргызстана в Москве, семь человек из этой группировки были привлечены к уголовной ответственности по фактам избиения и похищения людей.
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