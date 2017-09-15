Мужчина ударил по лицу незнакомую ему девушку на Ошском рынке Бишкека после того, как увидел её гуляющей с мужчиной-афганцем. Нападавший был задержан милицией, но отпущен после написания объяснительной.

Инцидент произошел 11 сентября, а его последствия были сняты на видео журналистом Владимиром Цаем.

Сразу после нападения на девушку, мужчина заявил собравшимся вокруг него людям, что он делает это для того, чтобы «девушки-кыргызки не встречались с иностранцами».

Он также призвал мужчину-афганца «убираться из Кыргызстана».

За девушку вступилась группа продавцов и покупателей Ошского рынка, среди которых, как следует из видео, были преимущественно женщины.

Они пытались пристыдить нападавшего за его поведение, однако это мужчину не успокоило.

«Что, кыргызских парней нет?» — продолжал возмущаться он.

Женщины ответили ему, что именно из-за такого поведения мужчин кыргызские девушки и заводят отношения с иностранцами.

Нападавший, в свою очередь, пригрозил «разрубить топором» пострадавшую.

Обошлись объяснительными

Через несколько минут после инцидента на место происшествия прибыла милиция. Правоохранители забрали мужчину и пострадавшую девушку в ближайшее отделение.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что девушка и нападавший написали объяснительные, после чего их обоих отпустили.

В ведомстве добавили, что назначена судмедэкспертиза пострадавшей, но уголовное дело пока не возбуждено.

Кроме того, следователь даст юридическую оценку высказываниям мужчины в адрес девушки.

Юрист компании «Прецедент» Замир Жоошев сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что нападавшего могут привлечь за хулиганство, рукоприкладство и разжигание межнациональной розни.

Случаи, когда на этнических кыргызок нападают за отношения с иностранцами или представителями других этносов, происходят регулярно, но лишь часть из них получает огласку в СМИ.

Наибольшее обсуждение получила серия нападений на кыргызок, уехавших на заработки в Россию — в кыргызской диаспоре в России даже образовалась группировка «Патриоты», которая снимала свои нападения на девушек на камеру.

По данным посольства Кыргызстана в Москве, семь человек из этой группировки были привлечены к уголовной ответственности по фактам избиения и похищения людей.

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