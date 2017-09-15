Создатели сериала «Игра престолов» снимут сразу несколько концовок для заключительного восьмого сезона, чтобы избежать утечки сценария. Ранее хакеры неоднократно сливали в сеть сценарии и целые эпизоды «Игры престолов».

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойз утверждает, что они снимут несколько версий концовки сериала, чтобы никто не понимал, что произойдет на самом деле.

«В продолжительном сериале это необходимость. Потому что когда ты что-то снимаешь, люди узнают об этом. А с многочисленными концовками никто не получит определенного ответа до конца», — сказал Блойз.

Создатели сериала уже использовали такой прием во время съемок седьмого сезона, когда было неизвестно жив ли главный герой Джон Сноу. Исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон потратил 15 часов на съемки фейковых сцен.

Создатели сериала неоднократно становились жертвами хакерских атак. В последний раз злоумышленники смогли выкрасть более 1,5 терабайта данных, связанных с «Игрой престолов».

«Игра престолов» стал самым успешным сериалом в истории телеканала HBO.

В общей сложности телесериал получил 58 наград, включая премии «Эмми» и «Золотой глобус».

В среднем каждый эпизод сериала посмотрело более 10 млн человек по всему миру.

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