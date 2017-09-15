Американский актер Стивен Сигал прибыл в Кыргызстан, чтобы обсудить организацию Третьих Всемирных игр кочевников в 2018 году. Актер встретился премьер-министром Сапаром Исаковым, который предложил Сигалу стать гражданином Кыргызстана.

Сигал встретился с Исаковым 15 сентября. Во время встречи глава правительства поинтересовался у актера, тяжело ли ему было добираться в Кыргызстан.

«К сожалению, я не могу часто летать в Кыргызстан из США, поскольку перелет довольно долгий», — сказал актер.

На это премьер-министр предложил Сигалу стать гражданином Кыргызстана, добавив, что актер стал «неким символом Всемирных игр кочевников».

«Мы очень рады видеть вас снова в нашей стране. Ваш прошлогодний визит на играх кочевников произвел большое впечатление на мировое сообщество. […] Вам надо становиться гражданином Кыргызстана», — предложил премьер-министр.

Сам актер сказал в разговоре с журналистами, что он не против стать кыргызстанцем, но ему нужно посоветоваться с друзьями.

По словам актера, они продолжат обсуждать с Исаковым организацию Всемирных игр кочевников.

«Еще глава правительства попросил меня сняться в ролике, который будет показан по всем мировым каналам, и я с большим удовольствием согласился», — сказал Сигал.

Стивен Сигал — американский актер, а также посол Всемирных игр кочевников. Он участвовал в церемонии открытия Игр в 2016 году по приглашению президента Алмазбека Атамбаева.

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