В феврале 2017 года сотрудник посольства РФ в Кыргызстане и находившийся в машине топ-менеджер «Роснефти» сбили насмерть на джипе с посольскими номерами кыргызстанца Евгения Лексина. Жизнь погибшего адвокаты оценили в $10 тысяч, но денег его вдова не получила. Эксклюзивное интервью Нелли Лексиной

Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи Шавкат Тургаев.

16 февраля 2017 года в Бишкеке произошла серьезная авария.

Джип с российскими дипломатическими номерами, принадлежащий посольству РФ, проехал на красный сигнал светофора на пересечении улиц Фучика и Васильевского тракта и сбил микроавтобус «Мерседес-Бенц-Спринтер», который по правилам пересекал улицу.

Водителем микроавтобуса был Евгений Лексин. Он получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Внедорожником управлял гражданин России, сотрудник диппредставительства Виктор Пухов.

Вместе с ним в машине находился замгендиректора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный – именно он обычно и использовал для своих передвижений этот автомобиль.

Ни сам Рясный, ни второй пассажир джипа не пострадали: в их машине сработали подушки безопасности.

Авария вызвала бурю возмущения в Кыргызстане. Свидетели требовали привлечь виновных к ответственности, но это сделать не удалось.

Практически сразу после аварии Пухов и Рясный покинули Кыргызстан, к тому же Пухов на момент аварии обладал дипломатической неприкосновенностью.

Как оказалось, посольство России не выразило толком соболезнований семье погибшего и не выплатило обещанную компенсацию.

Вдова погибшего Нелли Лексина впервые после смерти мужа согласилась рассказать «Настоящему Времени», как развивались события.

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Нелли Лексина держит в руках фотографию мужа.

«Мы почти 16 лет вместе прожили. И вот такая вот трагедия, – говорит она. – Часто бывает так, что спросить что-то у него надо. Это уже привычка, забываешься, что его нет. Часто спросить хочется что-нибудь».

С момента аварии прошло уже восемь месяцев. Но Нелли говорит, что тот роковой день навсегда изменил ее жизнь: дом стал пустым и не таким уютным, как раньше.

Только добрая улыбка Евгения на фото напоминает о тех, хороших днях.

Официальное соболезнование семье Евгения работники посольства РФ выразили только через два месяца после аварии.

Также они компенсировали расходы на похороны. В это же время, примерно в апреле, о себе дал знать и сам виновный в аварии, Виктор Пухов.

«Пятого апреля позвонил сам виновник, Пухов. Просил прощения, извинения. Сказал: все, что я потребую, он выполнит. Сказал, что все выплатит», – рассказывает Нелли Лексина.

На тот момент жизнь Евгения Лексина адвокаты дипломата оценили в 10 тысяч долларов. Но от такой компенсации Нелли отказалась сразу.

«После этого позвонила адвокат и сказала: мой клиент вам дает 10 тысяч долларов. Это хорошая сумма. Но вы отказываетесь. И вы не получите ничего, если документы уйдут в Россию», – вспоминает вдова.

По словам Нелли, увеличивать компенсацию виновная сторона не стала, и с апреля и до сей поры от них не было никаких вестей.

Чтобы добиться справедливости, Нелли уже написала письмо президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Но ответа не получила.

В начале августа ей пришло из России еще одно письмо. В нем сообщалось, что в России на Пухова все-таки завели уголовное дело.

«Столько времени прошло. Пусть будет наказан. Может, это даже и нехорошо, но вот такое молчание – тоже нехорошо», – замечает Нелли Лексина.

Вопрос о достойной денежной компенсации по-прежнему остается открытым. Нелли считает, что инициативу в этом вопросе должно проявить именно посольство России.

Но российское консульство от комментариев на эту тему отказывается.

Единственное, что сказала пресс-секретарь посольства России в Кыргызстане Дарья Пахомова, дело Лексина – на личном контроле посла.

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