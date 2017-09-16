Самарскую активистку Евдокию Романову судят за «гей-пропаганду» в России. За репост статей The Guardian и BuzzFeed на фэйсбуке ее могут оштрафовать до 100 тысяч рублей.

Евдокие Романовой грозит штраф до 100 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Правоохранительные органы узрели ее в пяти репостах Романовой за 2015 и 2016 года.

Окончательное решение суд примет 18 сентября.

«Мне сложно предположить, каким будет решение. Тема сексуальных отношений, а особенно так называемых нетрадиционных отношений в России табуирована, и по таким делам может оказываться давление на суд», — говорит Романова.

Суд за репост

Девушку пригласили в полицию 26 июля 2016 года и сказали, что на нее заведено дело.

Ей предъявили обвинения по статье «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением сети интернет», но причину таких обвинений она узнала лишь в сентябре 2016 года, когда дело передали в суд.

Расследование велось с нарушениями, — например, первый допрос был проведен без адвоката девушки, к тому же Романовой не дали ознакомиться с материалами дела.

На суде выяснилось, что ее обвиняют за репост ссылок, ведущих на сайт Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права и статей об ЛГБТ-движении — среди них было два текста британской газеты The Guardian о проведении в Ирландии референдума по поводу легализации однополых браков и статья нью-йоркского сайта BuzzFeed о проведении в Санкт-Петербурге выставки о российских ЛГБТ-подростках.

Всего в деле Романовой пять ссылок и репостов; четыре сделаны в 2015 году, один — в 2016-м.

В предоставленной лингвистической экспертизе написано, что репосты влияют на «формирование нетрадиционных сексуальных установок», «создание привлекательного образа нетрадиционных сексуальных отношений».

Правозащитная организация Amnesty International направила обращения к генпрокурору России Юрию Чайке, прокурору Самарской области Константину Букрееву и уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой с требованием снять обвинения с Романовой.

Кроме того, организация потребовала от российских властей, отменить закон о «гей-пропаганде» и перестать преследование представителей ЛГБТ.

Евдокия Романова — активистка, поддерживающая различные правозащитные организации, среди которых ЛГБТ-движение «Аверс», «Молодежная коалиция за сексуальные и репродуктивные права», фонд молодых феминисток «Фрида» и организация United, выступающая против расизма.

Запрет на гей-пропаганду

В июне 2013-го российская Госдума приняла закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

По принятому закону в качестве наказания за гей-пропаганду предусмотрены: штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам — до миллиона рублей и приостановление деятельности организации на срок до 90 суток, иностранцев по этому обвинению могут выдворить из страны.

За четыре года практики, по этому закону оштрафовали 15 россиян.

За 2016 год в российских судах рассмотрели 12 дел о «гей-пропаганде», в восьми случаях вынесли обвинительные приговоры.

Сразу после принятия закона, Международная правозащитная организация Amnesty International призвала отменить закон против «пропаганды гомосексуализма».

Государственный департамент США, также выступил против принятия закона.

«Права геев — это права человека, а права человека — права геев», — цитируются в заявлении Госдепа слова госсекретаря Хиллари Клинтон

Министерство иностранных дел России заявило о некорректности позиции госдепартамента США, заявив, что это публичное вмешательство в законотворческий процесс в России.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что принятие законопроекта о запрете «пропаганды гомосексуализма» ведёт Россию в противоположном от Европы направлении.



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