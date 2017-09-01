Американский актер Стивен Сигал поздравил Сапара Исакова с назначением на пост премьер-министра. По его словам, Исаков приведет Кыргызстан к «потрясающему будущему». Сигал пожелал «своему брату» все наилучшего.

Сигал поздравил Сапара Исакова на своей странице в фейсбуке.

Great news – my dear friend Sapar Isakov has just become prime minister of Kyrgyzstan. I am sure that through his… Posted by Steven Seagal on Thursday, August 31, 2017

«Отличные новости — мой дорогой друг Сапар Исаков стал премьер-министром Кыргызстана. Я уверен, что его интеллект и упорная работа сделают Кыргызстан великой страной […] Я желаю своему брату Сапару всего наилучшего! У Кыргызстана потрясающее будущее!» — написал актер.

Также актер написал, что был счастлив участвовать на Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане в сентябре 2016 года. Сигал написал, что готов снова посетить Кыргызстан, где он «чувствовал себя как дома».

Актера пригласил на Игры кочевников президент Алмазбек Атамбаев, Сигал участвовал в церемонии открытия. Актер неоднократно называл кыргызов «братьями-кочевниками», потому его отец был бурятом, а мама — американской индианкой.

Также Сигала официально назначили главным инструктором по айкидо в Кыргызстане.

Сапара Исакова назначили премьер-министром 25 августа, после того, как предыдущий глава кабмина Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку в связи с участием в президентских выборах.

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