Кыргызская женская сборная по уличному футболу станцевала танец «Кара жорго» в честь Дня независимости Кыргызстана в городе Осло в Норвегии.

В Осло проходит чемпионат мира по уличному футболу. Женская сборная Кыргызстана устроила танцевальный флешмоб в честь Дня независимости, который отмечается 31 августа.

«Поздравляем наших соотечественников с Днем независимости. Сегодня играли с командой Венгрии и победили – 8:1. Это подарок нашей Родине», — сказала генеральный секретарь кыргызской федерации по уличному футболу Анара Касмалиева.

Это уже третья победа женской сборной Кыргызстана на этом чемпионате. До этого они обыграли сборную Франции и Египта, закрепились на первом месте в группе и обеспечили себе выход в плей-офф.

«Кара жорго» (черный иноходец — перевод с кыргызского) — популярный танец среди кыргызов, казахов и башкиров. Исполнитель танца изображает ловкого, задиристого наездника-джигита, овладевшего искусством верховой езды.

«Кара жорго» стал популярным лишь несколько лет назад после ряда музыкальных клипов и флешмобов. До этого танец был известен только кыргызам, проживающим в Китае.

Сейчас планируется включить танец «Кара жорго» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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