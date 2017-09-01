Президент Алмазбек Атамбаев попросил жителей Чуйской области приводить в порядок свои приусадебные участки, которые видно с трассы, «чтобы не было стыдно перед иностранными гостями». В пример глава государства привел келинок (невестка) на юге, которые с утра подметают перед своими домами.

Атамбаев выступил с речью на открытии школы имени Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Чуйской области.

Президент попросил местных жителей привести в порядок приусадебные участки, которые видно с трассы, «чтобы не было стыдно перед иностранными гостями».

По его словам, исторический мемориал «Ата-Бейит» популярен среди туристов, однако, беспорядок на трассе может испортить все впечатление у туристов о Кыргызстане.

«Сегодня утром мы читали молитву в “Ата-Бейите”, где похоронены наши герои апрельской революции. […] Это место превратилось практически в исторический центр. И села Таш-Дөбө, Воронцовка, Арашан, Кой-Таш, Чон-Таш и другие, которые находятся рядом с этим местом, должны быть образцовыми. Не обижайтесь, но мне иногда стыдно, когда я проезжаю там с иностранными гостями», — сказал Атамбаев.

В пример местным жителям глава государства привел келинок на юге, которые каждое утро подметают свои дворы и перед ними.

«Если здесь келинки меня сейчас слышат, то было бы хорошо, если бы они тоже подметали перед домами», — добавил Атамбаев.

Также по его словам, во время визита президента России Владимира Путина и других иностранных гостей ему было стыдно за бутылки и пластиковые пакеты, разбросанные на дорогах.

Вопрос о том, что в Бишкеке и туристических местах Кыргызстана существует проблема с мусором власти страны поднимали неоднократно. Каждую весну в столице проходят всеобщие субботники. Кроме этого, город от мусора ежедневно очищают дворники муниципального предприятия «Тазалык».

Активисты каждый год проводят акции по очищению побережья озера Иссык-Куль от мусора. Однако решить проблему пока не удается.

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