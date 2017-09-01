В Кыргызстане брак по принуждению, особенно в раннем возрасте, так и не перестал быть редким, из ряда вон выходящим случаем. Только вот к последствиям этого негативного процесса теперь прибавились и такие опасные факторы, как радикализация насильно выданных замуж девочек, вовлечение их в ряды экстремистских организаций.

Оригинал материала опубликован на сайте радио «Азаттык». Автор статьи – Наргиза Осмонова.



Общественный фонд «Женский Банк Мира» уже второй год изучает ситуацию с ранними браками на юге Кыргызстана.

«В ходе наших поездок меня очень удивило, можно сказать, неприятно удивило то, что в сельской местности люди слишком зависимы от общественного мнения. И это становится мерилом всего.

Старшеклассниц не ведут к врачу, если она заболела, потому что врач-мужчина, а это уят (стыд — в переводе с кырг.). Женщин-медиков в селах мало.

Кроме того, боятся, что если начнут лечить, то окружающие начнут это обсуждать, мол, девушка больная, а значит ее не стоит брать замуж.

То есть чуть ли не при смерти надо быть, чтобы попасть к доктору. И это только одно из множества ограничений, которым подвергаются девочки», — рассказала руководитель НПО Гульсана Абытова.

По словам правозащитницы, школьницам, особенно в старших классах, не позволяют принимать участие в праздничных мероприятиях (концерты, художественная самодеятельность), запрещают посещать уроки физкультуры.

«Неудивительно, что, когда доходит дело до брака, девочки уже безвольные, и подчиняются желанию родителей. А учитывая стереотип, который сложился на юге страны, что “дочери из хороших семей рано выходят замуж”, то свадьба вместо выпускного вечера дело уже привычное», — говорит Абытова.

«Надеюсь, что мои дети не начнут рано семейную жизнь»

Одна из жительниц Ноокатского района Ошской области, согласившаяся поделиться своей историей с ОФ «Женский Банк Мира», рассказала, что замуж ее выдали, точнее украли, в 16 лет.

Как известно, обряд ала-качуу (умыкание невесты) все еще сильно распространен в Кыргызстане.

Жогорку Кенеш ужесточил наказание по 155 статье УК КР «Принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак».

Асель (имя вымышленное) вспоминает, что на тот момент даже не пыталась оказать сопротивление и отказаться от брака с незнакомым парнем.

«Когда меня украли, родители сказали, что “девушка остается там, где ее муж”, и я осталась. Нас все-таки воспитывали в строгости, что родителей надо слушаться беспрекословно, и у меня даже мысли не было сбежать или сделать что-то еще, потому что знала, что родителям будет стыдно за меня», — рассказывает девушка.

Сейчас ей уже 20 с лишним лет, есть двое детей, но воспитывает их Асель в одиночку — семейная жизнь не задалась.

«Тяжело, конечно, одной, но сейчас у меня только одна цель — вырастить детей, поставить на ноги. И я очень надеюсь, что они не начнут рано семейную жизнь.

Только сейчас я поняла, что детей надо воспитывать так, чтобы они имели свое мнение и не боялись его отстаивать.

Я ведь, например, боялась, что вернуться домой после того, как тебя украли — это позор для родителей. С таким убеждением и жила, но в итоге все равно осталась одна с детьми», — признается молодая женщина.

«К последствиям ранних браков добавилась радикализация»

Гульсана Абытова призналась, что не всегда, как выяснилось, причиной раннего брака становится умыкание или принуждение родителей.

«К сожалению, отсутствие родителей, которые находятся в трудовой миграции, приводит к тому, что девочки остаются без присмотра.

А в подростковом возрасте, как известно жизнь бурлит, гормоны играют, в итоге мы получаем нежелательную и раннюю беременность. И тогда выход только один – жениться, чтобы избежать позора», — поясняет правозащитница.

Рождение большого количества детей в молодых семьях, это только одно из последствий ранних браков, говорят специалисты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно около 1 млн родов приходится на долю девушек-подростков (10–14 лет) и около 16 миллионов случаев деторождений регистрируется среди девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

Большинство таких беременностей отмечается в развивающихся странах, отмечают в ВОЗ.

В Кыргызстане же, согласно статистике, 15% девушек выходят замуж до 18 лет, 1% – до 15 лет.

По результатам исследований, среди 35 стран Евразии, КР занимает пятое место по показателю ранних браков.

Что значит быть девочкой в странах третьего мира

Девушки, вышедшие рано замуж, остаются не только без образования, а значит и без будущей квалифицированной профессии, но и, как следствие, без возможности самостоятельно обеспечивать себя и вдобавок своих детей.

«К тому же помимо угроз здоровью самой девушки и ее будущих детей, сейчас все чаще стали регистрироваться случаи, когда молодые женщины после развода стали уходить в радикализм.

Более того, они соглашаются даже ехать в Сирию, и одна из причин — им обещают социальные блага, которых у нет в Кыргызстане», — констатирует Гульсана Абытова.

Профилактика и предупреждение ранних браков, а также искоренение применения насилия к детям стало темой круглого стола, который прошел в городе Оше на юге Кыргызстана 30 августа.

Представители госорганов, а это и руководители районов, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники обладминистрации и полномочного представительства кабмина совместно с представителями общественности (суды аксакалов, женсоветы и НПО) обсуждали как реализовывать и внедрять недавно принятые законы.

Речь идет о поправках, которые призваны уменьшить количество ранних браков, а также повысить ответственность за применение насилия в отношении несовершеннолетних.

Правозащитники подчеркивают, что имплементация (практическая реализация) законов на местах — в регионах, в каждом селе КР — это второй и более сложный этап, чем принятие самих законов.

В связи с этим, помимо чиновников и местных жителей на круглый стол было решено пригласить и представителей религиозного сообщества.

Напомним, в конце ноября 2016 года были приняты поправки в закон Семейный и Уголовный кодексы республики, запрещающие нике (обряд бракосочетания) для лиц, не достигших 18-летия.

А 22 декабря глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Токтомушев вынес фетву, вводящую запрет на нике для несовершеннолетних.

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