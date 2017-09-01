Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование» по факту беременности 19-летней воспитанницы интерната. Руководство интерната считает, что девушка могла забеременеть во время поездки к родственникам.

По информации радио «Азаттык», в изнасиловании подозревают родственника пострадавшей.

«Когда мы начали спрашивать, девушка рассказала, что когда она поехала домой к тете, она оставила ее с больным сыном и уехала с супругом в Бишкек. По словам девушки, в это время парень ее изнасиловал. Мы написали заявление и передали в прокуратуру», — сказал директор интерната Кенжалы Орозалиев.

Мать подозреваемого Сагынбу Касымбекова отрицает все обвинения против ее сына.

Она утверждает, что ее сын даже не виделся с Кундуз, когда она гостила у них дома, и не мог совершить преступление.

«Мой сын ни в чем не виновен. На 100 процентов гарантирую. Мой сын совершает пятикратный намаз. […] Кундуз пришла 20 марта, 22 марта снова вернулась в интернат. Сын тогда был в Бишкеке. Вернувшись, он уехал на даават. Он даже не видел, что Кундуз пришла домой», – сказала она.

Сейчас 19-летнюю Кундуз перевели в стационарное учреждение для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, она на пятом месяце беременности.

О беременности девушки 23 августа сообщила правозащитное издание «Голос свободы», тогда руководство интерната утверждало, что девушка могла забеременеть во время поездки к родственникам.

Кундуз имеет инвалидность второй группы и закончила в этом году школу, но родственники не забрали ее к себе. Соцработник Кара-Бууринского района Рахат Айманбетов сообщил, что мама пострадавшей девушки тоже инвалид.

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