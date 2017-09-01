Международная организация Global Firepower оценила индекс военной мощи 133 стран мира. Армия Кыргызстана заняла 108-е место в рейтинге.

Организация составила рейтинг, исходя из нескольких критериев. Например, опиралась на количество военнослужащих страны, расходы на армию, разнообразие оружейного арсенала, географические факторы, транспортную инфраструктуру или природные ресурсы.

«Количество годных к военной службе людей и человеческих ресурсов — ключевой фактор. Страны с большим населением соответственно будут находится в списке выше», — пишет организация.

Кыргызстан оказался оказался на 108-м месте из 133 стран, расположившись между Ботсваной и Мозамбиком. В 2016 году Кыргызстан был на 110-м месте.

По данным Global Firepower, сейчас в армии Кыргызстана служат 13 тысяч человек, еще 10 тысяч находятся в резерве.

К военной службе годны более 2 млн человек. Военно-воздушные силы страны насчитывают шесть самолетов, из них четыре — транспортные. Также у Кыргызстана шесть вертолетов, в том числе два военных.

Кроме того, исследователи насчитали в кыргызской армии 150 танков, 438 боевых бронемашин и 30 единиц самоходных артиллерийских установок.

Военный бюджет страны, по данным организации, составляет 240 млн долларов. Военно-морские силы у Кыргызстана отсутствуют.



Рейтинг 2017 года возглавили Соединенные Штаты. В 2017 году на военные расходы США потратили больше всех — 587 млрд долларов.

К тому же Global Firepower учла, что США имеет самые большие военно-воздушные силы в мире, состоит в НАТО и владеет вторым в мире запасом ядерного оружия.



Россия и Китай заняли второе и третье места соответственно.

В Центральной Азии сильнейшую армию имеет Узбекистан.

Он расположился на 48-м месте, Казахстан на 55-м месте, а Туркменистан находится на 87-й позиции.

Ниже Кыргызстана в рейтинге только армия Таджикистана — 112-е место.

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