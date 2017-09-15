Местные власти стали инструментом агитации?

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала — Канымгул Элкеева.
На заседании Жогорку Кенеша некоторые депутаты заявили, что государственные служащие на местах препятствуют проведению предвыборной агитации, применяя административный ресурс.
Кроме того, было предложено на пленарном заседании заслушать информацию ЦИКа о подготовке к выборам.
Фракции «Республика – Ата-Журт» и «Онугуу-Прогресс» заявили, что представители власти на местах препятствуют проведению встреч и размещению агитационных материалов, применяя административный ресурс.
Например, член фракции «Онугуу-Прогресс», депутат Зиядин Жамалдинов озвучил в парламенте следующую информацию.
«Глава Кара-Дарьинского айыл окмоту в Сузакском районе, оказывается, дал указание снять баннеры кандидата в президенты от партии “Онугуу-Прогресс” Бакыта Торобаева. В городе Кара-Куле из арендованного здания под давлением местных властей был выселен штаб Торобаева. В Джалал-Абадском государственном университете заставляют студентов голосовать за кандидата от СДПК. Руководство “Ошэлектро”, собрав сотрудников, заставляет голосовать за Жээнбекова. В прошлый раз мы говорили об этом и главе правительства Сапару Исакову, попросили, чтобы правительство и власти не вмешивались в выборы. Но, к сожалению, они начали вмешиваться», — сказал Жамалдинов.
Вице-мэр Кара-Куля Калыбай Оскон уулу в интервью «Азаттыку» отметил, что не владеет информацией о том, где располагается штаб партии «Онугуу-Прогресс», и опроверг слова депутата Жамалдинова. Глава Кара-Дарьинского айыл окмоту Аширбек Матиев и пресс-секретарь предприятия «Ошэлектро» Талгат Алимахунов тоже опровергли заявление парламентария.
Аширбек Матиев 14 сентября дал пояснения в прокуратуре Сузакского районе, где сообщил, что не имеет отношения к озвученным фактам.
Депутат от СДПК Аида Касымалиева призвала коллег опираться на проверенную информацию при обвинениях какой-либо стороны.
«И депутаты называют СДПК, говорят об административном ресурсе, форме №2. Выступая на трибуне, приводите факты, потому что это серьезный вопрос. Предвыборная кампания только началась, участки только начали открываться. Форма №2 законна, если кто-то обратится с заявлением, что его принуждают, это уже другой разговор. Но просто так обвинять СДПК нехорошо», — сказала Касымалиева.
Предвыборный штаб лидера партии «Ак Шумкар», кандидата Темира Сариева заявил о том, что мэр города Каинды препятствует проведению встреч с избирателями. Представитель Сариева Назира Ахмедова сообщила «Азаттыку», что ими получена информация о том, что градоначальник Эркин Иманкулов пытается препятствовать участию людей во встречах с Сариевым.
«Люди из штаба пошли к мэру Каинды и сказали, что хотели бы провести встречу на площади, но он отнесся так, будто не считается с ними. По нашей информации, он собрал руководителей избирательных комиссий и сказал им, чтобы люди якобы не ходили на встречу с Сариевым», — сказала Ахмедова.
Мэр Эркин Иманкулов свою очередь ответил, что не устраивал препятствий, и отметил, что другие кандидаты свободно проводят встречи. Он расценивает заявление против себя как очернение и готовится обратиться в суд.
«Участковые избирательные комиссии не зависят от меня, они подчиняются территориальным комиссиям. Я даже не знаю, кто у них председатель. Я не имею к этому отношения. Это просто очернение, я намерен обратиться по этому вопросу в суд», — заявил Иманкулов.
О воспрепятствовании проведений встреч с избирателями 13 сентября заявили в штабе кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Представившийся координатором молодежного крыла партии «Республика» в городе Оше Азамат Советбеков рассказал, что неизвестные снимали агитационные баннеры.
«Пришли неизвестные люди и сняли баннеры, вывешенные перед филармонией. Встреча была назначена на 12, но в это время филармония была отключена от электроснабжения. Мы звонили в течение получаса руководству, и электричество было включено», — сказал Советбеков.
Директор ошской филармонии Гульшайыр Садыбакасова сообщила «Азаттыку», что проблемы с электричеством были устранены еще до начала встречи, а информацию представителей штаба назвала ложью.
«Если мы не хотели бы разрешить провести встречу, не предоставили бы зал, сказав, что у нас там запланировано мероприятие. Ни сверху, ни снизу никто не давал указаний. За два часа до встречи начались перебои с электроэнергией. Для устранения неполадок электроснабжение было отключено, работы длились 20 минут и в 11:30 электричество было подано, все было готово. Мероприятие Бабанова началось в 13:00», — сказала Садыбакасова.
Кроме того в штабе Бабанова заявили, что в селах Барпы, Бек-Абад и Кара-Дарыя Сузакского района были испорчены агитационные плакаты. Как сообщается, в ночь на 13 сентября неизвестные порвали растяжки. Представители штаба по этому поводу обратились в милицию с заявлением.
Между тем Генеральная прокуратура поручила штабу по обеспечению законности в период подготовки и проведения выборов президента расследовать заявления Бабанова. Как сообщила пресс-служба Главного надзорного органа республики, поручено также расследовать информацию о принуждении студентов голосовать по форме №2 деканом факультета востоковедения БГУ, инциденте, связанном с выборами в Токмакском медицинском колледже и агитации главой аайыл окмоту в Араванском районе.
Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сообщил «Азаттыку», что случай в Араванском районе будет расследован, а по поводу поднятых депутатами вопросов заявлений не поступало, и если будут жалобы, будет рассмотрена их правовая сторона и приняты меры.
«Обращения есть, но не указываются факты. Нарушения законов на местах расследуются правоохранительными органами через территориальные избирательные комиссии. Если не говорить о сказанном Торобаевым и Сариевым, что известно всем, официальных заявлений нам не поступало», — Бекматов.
Эксперты, отслеживающие ход предвыборной кампании, отмечают, что и в этом году процесс сопровождается очернением кандидатами друг друга, жалобами на применение административного ресурса и подкупом избирателей.
Глава общественного фонда «Гражданская платформа Айнура Усупбекова говорит о необходимости противодействия нарушениям закона самими кандидатами.
«Сейчас идет конкуренция только между двумя кандидатами. Если один применяет административный ресурс, второй должен не просто говорить об этом, а доказывать. Если он обратится в Центризбирком, Генеральную прокуратуру, я думаю, это не останется без внимания», — сказала Усупбекова.
Агитационная кампания кандидатов в президенты Кыргызстана стартовала 10 сентября и продолжится до 14 октября. Выборы назначены на 15 октября. Из 59 изъявивших желание бороться за президентский пост ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов.
Фото: «Азаттык»