Местные власти стали инструментом агитации?

Предвыборный штаб лидера партии «Ак Шумкар», кандидата Темира Сариева заявил о том, что мэр города Каинды препятствует проведению встреч с избирателями. Представитель Сариева Назира Ахмедова сообщила «Азаттыку», что ими получена информация о том, что градоначальник Эркин Иманкулов пытается препятствовать участию людей во встречах с Сариевым.

«Люди из штаба пошли к мэру Каинды и сказали, что хотели бы провести встречу на площади, но он отнесся так, будто не считается с ними. По нашей информации, он собрал руководителей избирательных комиссий и сказал им, чтобы люди якобы не ходили на встречу с Сариевым», — сказала Ахмедова.

Мэр Эркин Иманкулов свою очередь ответил, что не устраивал препятствий, и отметил, что другие кандидаты свободно проводят встречи. Он расценивает заявление против себя как очернение и готовится обратиться в суд.