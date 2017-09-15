Машина, в которой перевозили более 20 осужденных из Оша в Бишкек, перевернулась на бок на трассе в Жайыльском районе. Три человека пострадали, их госпитализировали.

В пресс-службе Госслужбы исполнения наказаний (ГСИН) сообщили корреспонденту Kloop.kg, что машина с осужденными перевернулась на бок.

«В автозаке находились более 20 человек. Пострадали три человека, два осужденных и водитель. Их госпитализировали в Жайыльскую больницу. На место ДТП выехала следственная группа», — сообщили в пресс-службе ГСИН.

Пока неизвестно, почему машина с осужденными перевернулась.

По словам очевидцев, осужденные находятся рядом с перевернувшейся машиной и ждут другой автомобиль.

На месте дежурят четверо конвоиров с автоматами и патрульная милиция.

Соавтор: Даниил Хашковский

Фото: Кактус