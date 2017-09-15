Городской суд посчитал, что вина экс-депутата Садыра Жапарова доказана и оставил в силе приговор в 11,6 лет тюрьмы. Предыдущий приговор суда обжаловала не только защита, но и потерпевший — экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев.

Судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством Жаныл Мамбеталы посчитала, что вина Жапарова в том, что он угрожал убийством и взял в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева на митинге в 2013 году доказана.

Судьи оставили в силе приговор Первомайского райсуда, который осудил в начале августа Жапарова на 11,6 лет тюрьмы.

Сам Жапаров свою вину не признает. По его словам, сотрудники Госкомитета нацбезопасности выбивали показания у свидетелей под пытками. Он считает, что дело против него «сфабриковано».

«Если бы не исполняли требования власти, вы бы попытались вместе с нами убедиться в том, что я невиновен. Вы бы вызвали трех свидетелей, о которых мы очень просили. Власти ведь знают, что они скажут правду и вам придется меня отпустить, но вы не стали этого делать, потому что вы исполняете заказ», — сказал он.

Потерпевший Эмильбек Каптагаев считает, что Жапаров невиновен. Он обжаловал приговор вместе защитой политика.

«Я за правду. В этом деле нет правосудия и закона. Подумайте, вы будете решать не только судьбу Жапарова, но и свою. Придите к справедливому решению», — призвал во время прений судебную коллегию Каптагаев.

Однако суд оставил без внимания апелляцию Каптагаева.

Спецслужбы задержали Жапарова 25 марта, когда экс-депутат возвращался из Казахстана в Кыргызстан для дачи показаний. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности, откуда перевели в СИЗО на время следствия и суда.

В ответ на арест, сотни сторонников Жапарова вышли протестовать к зданию ГКНБ с требованием отпустить политика. Митинг закончился стычкой милиции с демонстрантами.

Более 90 человек оштрафовали, а 11 сторонников Жапарова, в числе которых сын политика, суд приговорил к срокам от четырех лет условно, до восьми лет тюрьмы.

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