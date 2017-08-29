Признанный потерпевшим экс-губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев не согласен с приговором в отношении бывшего депутата Садыра Жапарова. Каптагаев считает, что вина Жапарова не доказана.

Бишкекский городской суд начал рассматривать обжалование приговора бывшего депутата Садыра Жапарова.

Супруга обвиняемого Айгуль Жапарова сообщила в интервью журналисту Kloop.kg, что для адвокатов и родственников обжалование приговора со стороны Каптагаева стало неожиданностью.

«Каптагаев сам подал заявление на обжалование. Он говорит, что не согласен с приговором. Он заявил, что не имеет претензий к моему мужу, и Жапаров должен быть оправдан», — сказала она.

Адвокат обвиняемого Шарабидин Токтосунов также обжаловал приговор. Он считает, что обвинение не смогло доказать вину Жапарова. По его словам, уголовное дело против экс-депутата — «политический заказ».

Сам подсудимый, экс-депутат Жапаров, также не признал свою вину.

«Ни один свидетель и сам потерпевший не дали показания против меня. Я не считаю, что мою вину доказали», — сказал он.

Его приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы за организацию беспорядков в Караколе в 2013 году и удержании в заложниках экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Судья вынес обвинительный приговор, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову и неоднократно выступал в его защиту.

Спецслужбы задержали Жапарова 25 марта, когда экс-депутат возвращался из Казахстана в Кыргызстан для дачи показаний. Его доставили в Госкомитет нацбезопасности, откуда перевели в СИЗО на время следствия и суда.

В ответ на арест, сотни сторонников Жапарова вышли протестовать к зданию ГКНБ с требованием отпустить политика. Митинг закончился стычкой милиции с демонстрантами.Более 90 человек оштрафовали, а для 12 сторонников Жапарова, в числе которых сын, брат и племянник политика, обвинение требует от пяти до восьми лет лишения свободы.

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