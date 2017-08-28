Прокуроры потребовали приговорить 12 сторонников Садыра Жапарова, задержанных на митинге в марте 2017 года, к срокам от 5 до 8 лет лишения свободы. В числе обвиняемых сын, брат и племянник Жапарова.
Сначала задержанных обвинили по трем статьям: «Хулиганство», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Причинение имущественного вреда».
Однако, по словам адвоката обвиняемых Шарабидина Токтосунова, задержанные возместили ущерб за разбитые стекла автобуса и обвинение по статье «Причинение имущественного вреда» сняли.
Также шестеро пострадавших на митинге милиционеров отказались от претензий к задержанным, поэтому обвинения по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» также были сняты.
Таким образом, обвинение требует для задержанных 5 лет лишения свободы только по статье «Хулиганство». Кроме того, одному из обвиняемых — Чынгызхану Кожогелдиеву — грозит до 8 лет тюрьмы из-за наличия предыдущей судимости.
Адвокат подсудимых заявил, что вина его подзащитных не доказана и просит их оправдать.
Сторонников Жапарова задержали на митинге 25 марта, когда они вышли к зданию Госкомитета нацбезопасности с требованием отпустить экс-депутата из-под ареста. Митинг закончился стычкой милиции с демонстрантами.
Более 90 задержанных были оштрафованы, еще 12 демонстрантов арестовали на два месяца.
Самого Садыра Жапарова суд приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным во взятии в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.
После оглашения приговора Жапаров заявил, что решение судьи — «политический заказ».
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