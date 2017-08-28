Что такое адаптивное лидерство, и как вдохновлять коллектив?

Работа в коллективе во многом зависит от своевременного планирования и умелого руководства — о том, как быть лидером и вдохновлять людей, рассказывает выпускник Школы публичной политики им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета Умар Шавуров.

Партнерский материал: В Бишкеке 9 и 10 сентября пройдет семинар, организованный Центром Инициатив Лидерства Азии (CALI) на тему лидерства, где будет представлена концепция адаптивного лидерства, которая была разработана в Гарвардском университете в США. Формат семинара будет необычным: участники будут вовлечены в экспериментальный проект по изучению лидерства. Спикером будет Умар Шавуров и его коллеги, изучающие феномен адаптивного лидерства. Стоимость билета 60 долларов США. Семинар будет проходить на английском языке.

Кого люди называют «лидером»? человека, который указывает другим, что делать и показывает как

человека, который занимает какую-то должность во власти (например, президент, премьер-министр и т.д.)

человека, который прислушивается к мнению других и помогает развиваться Просмотреть результаты

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Кто для вас «хороший лидер»? он высокий и привлекательный

лидер решает сложные проблемы и вовлекает людей, даже с не популярной точкой зрения в этот процесс

у лидера всегда есть ответы на все вопросы и снимает с людей бремя ответственности Просмотреть результаты

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Лидерами рождаются или этому можно научиться? Да, любой человек может быть лидером

Нет, лидерами рождаются и для этого нужен талант

Лидером может быть только мужчина Просмотреть результаты

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С какими животными вы ассоциируете лидера? Горилла

Лев

Сова Просмотреть результаты

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Вы считаете себя лидером? Да

Нет

Не знаю Просмотреть результаты

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