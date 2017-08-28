Что такое адаптивное лидерство, и как вдохновлять коллектив?

Работа в коллективе во многом зависит от своевременного планирования и умелого руководства — о том, как быть лидером и вдохновлять людей, рассказывает выпускник Школы публичной политики им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета Умар Шавуров.
Партнерский материал: В Бишкеке 9 и 10 сентября пройдет семинар, организованный Центром Инициатив Лидерства Азии (CALI) на тему лидерства, где будет представлена концепция адаптивного лидерства, которая была разработана в Гарвардском университете в США. Формат семинара будет необычным: участники будут вовлечены в экспериментальный проект по изучению лидерства. Спикером будет Умар Шавуров и его коллеги, изучающие феномен адаптивного лидерства. Стоимость билета 60 долларов США. Семинар будет проходить на английском языке.
1Как большинство людей понимают феномен «лидерства»?
Люди понимают лидерство как социальное влияние в обществе, при котором человеку, обладающему рядом преимуществ (лидеру), оказывается доверие. При этом от него ожидают принятия решений, которые защитят и направят эту группу к успеху.
2Откуда в нас предпосылки к пониманию лидерства?
В животном мире с социальной структурой, всегда выделяется лидер или вожак. Это хорошо наблюдается у горилл. Они живут стаями, в которых вожаком обычно становится самая сильная физически горилла. Обычно, это обезьяна в самом расцвете сил. Она берет на себя обязанности лидера, а стая доверяет ей защиту, добычу пищи для всей стаи, а также поиск новых территорий.
3Но мы ведь не такие?
Отнюдь. Первые человеческие общества возглавляли по такому же признаку. Люди искали лидера, который мог бы их защитить, прокормить и помог им выжить. Именно такого «вожака» наделяли властью. Со временем, лидер должен был стать еще и «мозгом» сообщества, когда одной силы было уже недостаточно.
4Но ведь сейчас другое время?
Верно. Если раньше человеку нужно было быть самым сильным в группе, чтобы быть лидером, то сейчас ценится умение критически мыслить, создавать хорошую атмосферу в коллективе и добиваться сообща поставленных задач. Особенно это ценится в мире, где большую роль играет корпоративная структура. Это значит, что даже не самый физически сильный человек, или тот которого группа формально наделила полномочиями, может быть лидером.
5Но у меня получается быть лидером! Все делают так, как я им говорю!
Конечно, это может быть и так. Но это не значит, что вы являетесь лидером в вашей группе или среди ваших подчиненных. Они, возможно, и должны вам подчиняться по корпоративным правилам, но лидером они вас не считают. Это может быть потому, что вы не помогаете коллективу прогрессировать и решать свои проблемы. Называться лидером — не значит являться лидером!
6Но я хочу улучшить свои лидерские качества. Как мне это сделать?
Вы должны дать возможность высказаться каждому члену вашего коллектива, чтобы сообща прогрессировать. Создайте новые условия для того, чтобы изменить устаревшие и уже неработающие нормы. Такие перемены требуют отказа от устоявшихся привычек и ценностей сотрудников. Однако только они сами смогут поменять свое отношение к чему либо.
Лидер должен правильно увидеть причину, которая сдерживает его коллектив от прогресса. И в таком случае, лидером может быть не только директор компании — простой сотрудник может им стать.
7А если в моем коллективе нет смелых людей, что же делать?
Согласно теории адаптивного лидерства — каждый человек может быть лидером, несмотря на свой статус и другие показатели. Руководитель, практикующий подобный подход, вдохновляет общество на улучшение. Он должен создавать такие условия, при которых группа справится с проблемами, которые стоят перед ней. Для ее решения может понадобится избавление от старых ценностей, однако лидер должен видеть, какие привычки стоит оставить, а какие необходимо адаптировать под новые реалии.
8Ух ты, а на примере можно?
Например, вы мечтаете о том, чтобы ваш коллектив вел здоровый образ жизни. Вы как лидер можете начать бегать по утрам и показать им все плюсы для здоровья, которые приносит бег. Конечно, вы можете заставить ваших коллег бегать по утрам, но будут ли ваши отношения с ними такими же теплыми? Наверное, нет. Однако своим примером вы можете вдохновить людей на то, чтобы они сами избавились от своих вредных привычек в угоду здоровья. А они, в свою очередь, вдохновят людей в своем окружении, став для них лидерами.