Резиденты скетч-шоу «Жарайт-Сити» и «Эл эмне дейт» снялись в ролике, где призвали молодых людей не бояться отдать свой голос на выборах президента за того кандидата, который им нравится.

Ролик записан на кыргызском и русском языках. В нем актеры юмористических телешоу обращаются к молодым людям, которых заставляют голосовать.

Не продавай свой голос! Резиденты «Жарайт-Сити» и «Эл эмне дейт» сняли видеоролик с призывом к молодежи Кыргызстана не бояться голосовать на предстоящих выборах президента страны.Молодые люди обратились к студентам:«Ты — студент, тебе сказали проголосовать за какого-то кандидата, ты сходил на выборы… Но действительно ли ты проголосовал за того, за кого хотел?Неужели у тебя нет своего мнения? В этой будке никто не будет стоять сзади и следить за тем, за кого ты проголосовал. Это твой выбор». Posted by АКИpress on Monday, August 28, 2017

«Ты — студент, тебе сказали проголосовать за какого-то кандидата, ты сходил на выборы… Но действительно ли ты проголосовал за того, за кого хотел? Неужели у тебя нет своего мнения? В этой будке никто не будет стоять сзади и следить за тем, за кого ты проголосовал. Это твой выбор», — говорится в обращении актеров.

В конце ролика появляется текст: #НеСсы — «Голосуй за кого ты хочешь!»

Во время проведения референдума по поправкам в Конституцию в декабре 2016 года правозащитники заявляли, что студентов заставляли голосовать за принятие изменений.

Выборы президента пройдут 15 октября. Центризбирком зарегистрировал только четырех кандидатов в президенты — лидера партии Бакыта Торобаева и экс-премьеров Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова, Темира Сариева. Документы остальных 20 претендентов на пост президента еще рассматриваются комиссией.

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