Алга Кылычов. Фото: «АКИпресс»

Финансовая полиция 4 июля вызвала на допрос члена политсовета СДПК Алгу Кылычова. Об этом сообщила зампредседателя СДПК Кундуз Джолдубаева.

Кылычов также является членом Народного штаба, который охраняет бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.

«После мирного митинга власть начнёт сажать тех, кто остался возле экс-президента! Атамбаев всё надеялся, что капля добропорядочности осталась у Сооронбая и всех Жээнбековых! […] Нельзя доверять Соке! Соке, уйди!» — прокомментировала депутат СДПК Ирина Карамушкина вызов на допрос Кылычова.

На момент публикации материала пресс-служба финпола не дала комментарий о деле, по которому Кылычова вызвали на допрос.

В апреле Кылычов заявлял, что финпол открыл уголовное дело против него «по политическим мотивам». По его словам, дело связано с госпредприятием «Дан», которое он возглавлял в 2016 году.

Кылычов известен тем, что написал в 2017 году заявление на кандидата в президенты Омурбека Бабанова из-за выступления во время предвыборной гонки, в котором политик якобы призывал к межнациональной вражде. В середине апреля 2019 года он отозвал свое заявление против Бабанова.

Он заявил, что написал заявление на политика по просьбе людей из штаба Сооронбая Жээнбекова, который был главным конкурентом Бабанова на выборах.

По словам сторонника Атамбаева, он решил отозвать свое заявление из-за заключения международных экспертов о том, что в словах Бабанова не было призывов к межнациональной розни. На момент отзыва заявления СДПК вместе с Атамбаевым ушла в оппозицию к властям во главе с Жээнбековым. Сейчас уголовное дело в отношении Бабанова по этому заявлению приостановлено.