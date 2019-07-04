Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что за 2019 год проведено 166 проверок и выявлено 550 нарушений по защите прав людей с ограниченными возможностями.

Среди основных нарушений — отсутствие доступа к объектам инфраструктуры, нарушение прав на трудовую деятельность и прав на образование, а также ненадлежащее социальное обслуживание.

«Учитывая существующие проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья, органами прокуратуры республики вопросам защиты прав уделяется особое внимание», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

К примеру, помощник врача-эпидемиолога с инвалидностью 3 группы попал под сокращение в Тонском районном центре профилактики заболеваний. Центру направили предписание, после чего помощника врача восстановили в должности.

Согласно Трудовому кодексу, при сокращениях людям с инвалидность отдается предпочтение в сохранении места, если они выполняют тот же объем работы, что и другие сотрудники.

Кроме того, органы прокуратуры потребовали, чтобы в Панфиловском районе все дети с диагнозом «детский церебральный паралич» имели доступ к образованию — на момент проверки только учиться могли лишь 5 из 32 детей. После предписания у всех 32 детей появилась возможность обучаться дома.

В результате проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 156 должностных лиц.

В марте 2019 года власти Кыргызстана ратифицировали Конвенцию ООН по правам людей с инвалидностью. Ратификация затянулась на 8 лет из-за отсутствия денег для ее выполнения.

В Кыргызстане около 180 тысяч людей с инвалидностью. Они неоднократно обращались к властям страны и просили ускорить вступление документа в силу.

Основная идея Конвенции — полная вовлеченность людей с инвалидностью в общественную жизнь, а также равное отношение к ним. К примеру, власти должны создать инфраструктуру для людей с инвалидностью, которые сталкиваются с проблемами передвижения.